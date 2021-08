Polícia prende dupla com drogas, dinheiro e vale-brindes de facção na Vila Betel

A Universidade Federal do Amazonas (Ufam) abre 40 vagas para o curso de bacharelado em Biblioteconomia, com inscrições gratuitas, ofertado na modalidade de educação a distância (EaD), com base na sede do Polo da Universidade Aberta do Brasil (UAB) em Rio Branco. As aulas terão início no segundo semestre letivo do ano de 2021.

O interessado em participar da seleção deve ter concluído o ensino médio e preencher o formulário de inscrição somente via internet, por meio do endereço eletrônico https://www.compec.ufam.edu.br, a partir das 10h do dia 4 até às 17h do dia 13 de agosto, de acordo com o horário oficial do Amazonas.

O curso de bacharelado em Biblioteconomia visa formar bibliotecários para atuar na organização, catalogação e divulgação de bibliotecas, acervos documentais e históricos, zelando por livros, revistas, arquivos, documentos, fotografias e outras obras.

O acadêmico obterá sua formação em oito semestres, uma carga total de 2.895 horas, com aulas remotas e encontros presenciais para a realização de provas, além de outros encontros presenciais obrigatórios para a realização de atividades curriculares.

No Acre, a UAB é ligada ao Centro de Educação Permanente (Cedup) da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Estado e promove as aulas presenciais obrigatórias nos cursos de EaD. Para mais informações: 68 99977-1195.