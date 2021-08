Paz ou razão?

O cenário era o mesmo de várias outras ocasiões em que fiquei desempregada: sala de espera da empresa, uma recepcionista com sorriso amarelo, várias pessoas sentadas esperando por sua vez de serem sabatinadas por um recrutador. Eu já sabia o que falar em entrevista, afinal trabalhar em RH tem lá suas vantagens, mas sabia que no fundo não existiam fórmulas mágicas para conseguir recolocação. Algo como:

Eu falo o que você quer ouvir – você me contrata.

Ser contratado não é como uma fórmula matemática, que a gente já sabe o resultado que vai dar. Na verdade nunca sabemos o que se passa pela cabeça do recrutador, o que ele espera de nós, o que a empresa espera de nós? Eu mesma muitas vezes já me peguei pensando se eu sei o que realmente espero de mim.

Coincidentemente eu fique desempregada na mesma época em que 11 milhões de pessoas ficaram. Eu era só mais número, uma estatística, estava na época com 32 anos, então podia dizer que estava com a vida ganha. A aposentadoria estava longe a as dificuldades do mercado de trabalho com uma realidade não muito próxima. Salários baixos e poucas vagas era o que restavam.

A entrevista tinha atrasado uma hora.

A empresa era uma loja de moda local. Os funcionários trabalhavam com horários rígidos, tinham que atender clientes em pé durante todo o dia, não podiam usar celular o tinham uma hora de almoço, mas o local mais próximo para almoçar ficava há 20 minutos da empresa. Almoçar era praticamente fazer uma gincana. Mas ainda existia a opção de trazer uma marmita, e comer em uma sala muita quente e cheia. Tudo isso confidenciado por uma funcionária que trabalhava lá há um mês, e que parecia estar fazendo um pedido de socorro.

– Preenche pra mim por favor, disse a recepcionista já me entregando um formulário.

Os candidatos tinham que preencher um questionário com perguntas como: aceita usar uniforme? Concorda em não falar ao celular durante o expediente? Você está ciente de que terá que usar cabelo preso todos os dias? Dentre outras perguntas, mas uma particularmente me chamou a atenção:

“É proibido fazer fofoca”

Fiquei pensando “Como posso trabalhar em uma empresa que não podemos fazer fofoca? É algo inadmissível pra mim. Mas brincadeiras à parte, seria engraçado se não fosse trágico. Pensar sobre o que levou uma empresa a colocar como regra o que os funcionários poderiam falar uns dos outros era algo que jamais havia imaginado até aquele momento, mesmo atuando na área de recursos humanos já tendo visto de tudo um pouco.

– O salário que você está pedindo está 40% acima do que oferecemos, tudo bem pra você?

A mulher tinha uns 40 anos e não parecia pertencer a área de Recursos Humanos, mas aparentava ter um cargo de comando. Respondi gentilmente que salário não era o mais importante, e que priorizava uma proposta que envolvesse crescimento profissional.

Lembro claramente a cara de susto que ela fez quando eu disse que o que mais me fazia falta na minha última empresa era um bom relacionamento com meus chefes, e um bom ambiente de trabalho. Aparentemente a palavra “relacionamento” não soou muito bem as ouvidos dela. Fiquei pensando se tinha falado “clima organizacional”, será que ela tinha entendido ou pensado que era a previsão do tempo. Nos próximos minutos eu tive a sensação que o tempo havia parado. A voz da mulher era como um eco no fundo da minha mente.

-Nós estamos pensando em implantar plano odontológico nos próximos anos.

Plano odontológico nos próximos anos? Próximos anos… Naquele momento tudo passou a fazer sentido, trabalhar naquela empresa significava abrir mão da minha felicidade pelos próximos anos. Significava ter que me sujeitar a coisas das quais eu não acreditava, abrir mão de mim.

Lupo do Shopping procura vendedora com experiência; Satel procura por auxiliar técnico para Cruzeiro do Sul e Brasiléia; Hospital do Amor procura por auxiliar administrativo; Limpebras Engenharia procura por assistente administrativo e serviços gerais; Processo Seletivo de estagiário Seplag prorrogado; Divino Look procura por vendedora; Salão Scov procura por cabeleireiro; Conveniência Full Time procura por garçonete e cozinheira; Multimarcas Consórcio procura por consultor de investimentos; Mercale procura por supervisor de hortifrúti; Inviolável Segurança procura por técnico instalador e operador de monitoramento; Laboratório In Vitro procura por técnico de laboratório, médico veterinário, auxiliar administrativo; Loja Renner está com duas vagas abertas para operador de loja. Patricinha procura por gerente; Circuitos Engenharia procura por auxiliar de marketing; Renault procura por consultor técnico; Xapuri Motors procura por entregador técnico; A Baronesa Panificadora contrata auxiliar de cozinha, chapeiro e caixa; Papelaria Exclusivite procura por vendedor; Água Na Boca está com vaga para operador de loja e auxiliar de cozinha; Grupo Hernandes procura por representante comercial; Grupo Simões procura por vendedores, operador de empilhadeira e cordenador de estoque; Agro Boi procura por analista de gestão e contador; Fricarnes procura por açougueiro para Rio Branco e Brasiléia; D’Terra está com vagas para cozinheira, saladeira e garçom; Banco do Brasil prorroga as inscrições para o concurso; Claro procura por supervisor comercial; Disdal procura por promotor de vendas e representante comercial; Eucatur procura por motorista e agente de passagens; Barriga Verde procura por auxiliar de T.I; Laser Fast depilação procura por gerente; PWS está com vagas para social média, jornalismo, edição e atendimento; A princesinha Procura por Pizzaiolo; Norte Química procura por motorista categoria D; Karina Distribuidora procura por supervisor de vendas; Track e Field procura por vendedora; Sicoob abre vagas para área administrativa, estagio e negocio.

Lembrando que possuímos todas as apostilas para os concursos abertos (Banco do Brasil, Iapen, Detran e Enem).

Essas e muitas outras vagas você encontra no Instagram @albuquerquenobre.