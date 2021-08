N. Lima defende ida de vereadores para o Ceará e sinaliza apoio ao voto impresso

O governo do Acre decidiu encerrar o imbróglio e anunciar a convocação de parte dos aprovados no cadastro de reserva que realizaram o último concurso da Polícia Militar do Acre. No entanto, o secretário de governo, Alysson Bestene, informou nesta terça-feira, 3, que apenas 125 dos aprovados no último certame serão convocados para o curso de formação.

De acordo com um dos representantes, Rafael Lima, a decisão do governo não contempla todo o cadastro. “Só vão chamar apenas 125 aprovados por meio do remanejamento, os 175 restantes vão ficar a ver navios”, desabafou.

Lima disse que o governador Gladson Cameli (Progressistas) precisa resolver o problema dos demais aprovados. Segundo ele, a palavra precisa ser cumprida. “Só precisamos preencher essa vacância”, explicou.

Em relação aos aprovados da área de saúde do concurso da Polícia Militar, Rafael ressaltou que o governo deverá analisar o caso. O representante garantiu que o acampamento permanecerá por tempo indeterminado. “Existem 11 técnicos de saúde bucal e demais vagas. O acampamento vai permanecer até que o governador venha dialogar conosco”, encerrou.

O grupo está acampado há mais de 24 horas em frente à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) em busca da convocação do restante dos membros que ficaram de fora da última convocação.