Marfisa Galvão se afasta da prefeitura para tratar de sua saúde

A força de trabalho da indústria, que ganhou prioridade na vacinação contra a covid-19 após solicitação da FIEAC e do SESI/AC à Prefeitura de Rio Branco, receberá a segunda dose do imunizante nesta semana. Na quinta-feira, 5 de agosto, a imunização será realizada no Ginásio do SESI e Parque Industrial (BR-364, sentindo Porto Velho, na rua principal), e, nos dias 6 e 7, somente no SESI, localizado no bairro Manoel Julião, das 8h às 16h.

A intenção é atender os mais de 6,7 mil trabalhadores da indústria que receberam a primeira dose na capital. O superintendente do SESI, João César Dotto, destaca que o ciclo vacinal será concluído respeitando o prazo de 45 dias de intervalo para a segunda dose, conforme recomendado por órgãos de saúde. “Estamos prontos para essa segunda etapa e compromissados em contribuir com o avanço da imunização dos industriários, além de estarmos ajudando também na vacinação da população em geral”, enfatiza Dotto.

De acordo com José Adriano, presidente da FIEAC e do Conselho Regional do SESI/AC, a parceria com a Prefeitura de Rio Branco para a vacinação prioritária aos trabalhadores da indústria tem sido exitosa. “Há um esforço e comprometimento por parte de toda a equipe do SESI, em sintonia com a gestão da Saúde Municipal, e isso nos traz otimismo, pois entendemos que a vacina é a única solução para superarmos de vez essa pandemia e, com isso, retornarmos o mais rápido possível à melhoria econômica”, salienta o empresário.

IMPORTÂNCIA DA 2ª DOSE – Com o objetivo de sensibilizar e chamar atenção dos trabalhadores da indústria e da população em geral sobre a importância de comparecer aos pontos de vacinação para receber a segunda dose, o SESI realizará uma live nesta quarta-feira, 4 de agosto, às 16h30, com a participação do médico Osvaldo Leal, diretor do Into no Acre. A transmissão será pelo Instagram do SESI/AC (@sesiacre).

“É uma atividade que faz parte da programação do ato vacinal da segunda dose, visando assegurar que tenhamos um índice representativo de trabalhadores da indústria com o ciclo completo de imunização em Rio Branco”, reforça Rosemere Azevedo, gerente de Segurança e Saúde para Indústria do SESI/AC.

