Veja como os pais podem ajudar na saúde física e mental dos filhos na volta às aulas

As escolas públicas vão retomar o ensino presencial em parte no estado do Acre. A Secretaria de Educação do Acre (SEE) anunciou como vai ser feita a volta às aulas para os estudantes do estado. Elas se darão de forma presencial e também online para o segundo semestre de 2021.

A educação no Acre adotará o formato híbrido, em que parte dos estudos é feita de forma presencial e outra, de maneira remota. A retomada será feita de forma gradual, iniciando pelas chamadas “séries de transição”, como por exemplo, o 1º ano, o 5º ano e o 9º ano do ensino fundamental e o 3º ano do ensino médio. A dinâmica vai depender da bandeira classificatória do risco da pandemia em cada local, sendo possíveis as bandeiras laranja, amarela e verde. Assim, as regras vão sendo ditadas de acordo com os riscos.

O programa Escola em Casa, feito pelo estado do Acre, leva a escola para casa. Para as aulas não presenciais, segue o modelo com material impresso e videoaulas com transmissão pela TV e pela Amazon Sat, além da plataforma Educ Acre. Os alunos têm de ir se adaptando às novas formas de ensino e, no momento, à incorporação do modelo híbrido.

Como preparar os alunos para o novo momento

A pandemia influenciou a rotina de todos os brasileiros, impactando os mais variados setores. Pais e filhos tiveram de aprender a trabalhar e estudar de casa, compartilhando ambientes e adaptando o dia a dia. O novo momento de volta às aulas presenciais gera, naturalmente, expectativa e dúvidas para os alunos, fazendo com que muitas crianças fiquem ansiosas com o retorno.

É importante que os pais conscientizem os filhos sobre o distanciamento social e para seguir as normas que a escola estabelece, garantindo a segurança de todos. A pandemia não está ainda controlada, e é preciso ter cautela no contato com os colegas. As crianças precisam ser instruídas a usar máscaras corretamente, sempre priorizando aquelas com boa vedação e a evitarem o contato direto, como abraços, com os coleguinhas. Também é importante informar que não devem compartilhar alimentos e bebidas durante o intervalo.

Lavar as mãos com água e sabão e usar álcool gel continua valendo como medida de proteção, juntamente com a priorização de ambientes amplos e com boa circulação de ar.

O cenário é desafiador para crianças e adolescentes, que não estão acostumados com todas essas regras no ambiente escolar. O ideal é que os alunos já se acostumem com as normas antes do retorno às aulas, por meio de instruções prévias e conversas francas com a família sobre o momento da pandemia. É preciso que todos estejam atentos para que a volta flua bem. Para os alunos mais novos, é essencial que os pais expliquem como vai acontecer a nova forma de educar e acolhê-los em caso de ansiedade.

Para os estudantes mais velhos, a situação também é complexa, especialmente por conta da pressão das provas e vestibulares, que vão ocorrer no final do ano. Nesse caso, é importante que os pais incentivem seus filhos estudarem para os vestibulares para faculdade de fisioterapia, medicina, administração ou qualquer carreira desejada, porém sempre levando em consideração o estado físico e mental do estudante. Caso a situação esteja muito pesada, vale buscar a ajuda de um profissional, como psicólogo e terapeuta, para que a família descubra em conjunto novas maneiras de tornar o dia a dia mais tranquilo.

Seguir as normas de segurança com atenção e manter um bom nível de conversa com os alunos e professores são alguns dos passos mais importantes para garantir que a volta às aulas presenciais aconteça de maneira tranquila para todos.