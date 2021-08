Gleici Damasceno sofre derrota na Justiça para dentista que fez sua harmonização

Daiana Barroso, mãe do pequeno João Paulo, de 2 anos e 10 meses, veio a público nesta segunda-feira, 2, pedir a doação de uma cadeira de rodas para o bebê que foi diagnosticado, logo ao nascer, com ECNE – Encefalopatia crônica não progressiva.

“João nasceu no dia 22 de setembro de 2018, em Ipixuna, no Amazonas, e desde os seus primeiros dias de vida já começou a enfrentar o ambiente hospitalar”, relatou. Segundo ela, com alguns dias de internação, João foi transferido para o município de Cruzeiro do Sul, no Acre, e logo após para o Hospital da Criança, na capital do estado. “Ele ficou internado por cerca de um ano, tendo alta no dia 09 de agosto de 2020”.

A mãe pede ajuda para comprar uma cadeira de rodas, pois o bebê está em fase de crescimento e ela já não consegue mais carregar o pequeno João no colo para levá-lo ao médico. Além disso, a cadeira é muito importante, haja visto que dará mais qualidade de vida para ele, pois poderá vivenciar uma nova postura, visto que o mesmo sempre esteve acamado, ajudará também no melhor funcionamento do seu intestino, auxilia na melhora hemodinâmica, melhora o esquema corporal, entre outras melhorias.

Dayanna, que não tem condições de comprar a cadeira e de manter os custos, propôs o desafio “Todos pelo João”, onde ela pede a doação no valor de R$ 1,00 real para arrecadar o valor necessário para a compra da cadeira de rodas. “Contamos com você para nos ajudar doando e divulgando para que esse anúncio chegue a muitas pessoas e possamos arrecadar o valor para ajudar o João!”, complementou. O pix para a transferência é o número de telefone celular 68 999013124, em nome de Dayanna Barroso.