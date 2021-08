Gladson assina ordem para manutenção de ramal em Assis Brasil e anuncia R$ 6,2 milhões

Uma colisão entre um carro uma motocicleta deixou a motociclista Vanderleia de Matos Dantas, de 31 anos, gravemente ferida na tarde desta segunda-feira, 2, na Avenida Getúlio, bairro Vila Ivonete, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, a condutora da motocicleta Biz de cor vermelha, Vanderleia, trafegava na avenida no sentido bairro-centro quando o motorista do veículo Fiat Uno, de cor vermelho, que trafegava na rua Francisco Neri, teria invadido a preferencial na Avenida e colidido contra a moto.

Com o impacto, Vanderleia foi arremessada, bateu a cabeça no asfalto e desmaiou. O motorista do carro permaneceu no local e acionou a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e encaminharam Vanderleia ao Ponto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia. A motocicleta foi removida por um guincho e o condutor do veículo em seguida liberado.