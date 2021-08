Estudantes podem se inscrever para o Sisu a partir desta terça-feira (3)

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (Propreg), divulgou nesta segunda-feira, 02, abertura de processo seletivo para ingresso no curso de pós-graduação no ensino de matemática na modalidade de Educação à Distância (EAD).

São oferecidas 230 vagas em sete polos da instituição no Acre. A pós-graduação será desenvolvida em 420 horas, e 22 créditos, com duração mínima de 12 e máxima de 15 meses, inclusos o cumprimento dos créditos e o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

Podem concorrer às vagas graduados em Matemática, Física, Química, Engenharias e Pedagogia, com certificação reconhecida pelo MEC que, cumulativamente, estejam atuando como professor da Educação Básica, até o momento da matrícula.

As inscrições estão abertas até o dia 29 de agosto de 2021, observado o horário oficial do Acre. A inscrição no processo seletivo será realizada exclusivamente via internet (online), por meio da plataforma Moodle/Ufac, disponível no endereço eletrônico https://bit.ly/ufacmat.

O candidato concorrerá às vagas específicas destinadas ao município para o qual originariamente tenha se inscrito, em regime de ampla concorrência com os inscritos para as referidas vagas, e deverá participar de possíveis atividades presenciais do curso realizadas neste município, dependendo das condições sanitárias estabelecidas devido aos riscos de contaminação do coronavírus

