Lenilda, a mulher que largou vícios e prostituição para vender pão

Numa periferia de Rio Branco, o ac24horas conheceu a história de Lenilda Lima, conhecida pelos moradores do bairro Santa Inês como A Mulher de Pão.

Lenilda é mãe de 4 filhos, solteira, e com uma história triste de vida. Criada sem estrutura familiar firme, teve que contar com a fé, sorte e muito esforço para largar a prostituição e os vícios quase inevitáveis aos que convivem em sua situação. Ela conta que até hoje a sombra do passado lhe aborrece.

Abandonada pelo marido e com a filha Maria Lis no colo, contou com apoio da irmã que lhe emprestou a casa onde mora hoje. Quando apareceu a oportunidade de vender pão, ela nem pensou duas vezes. Em cima de uma bicicleta velha, acorda todos os dias às 5 da manhã e vai de casa em casa oferecendo pão. É de onde tira o sustento e guarda pequenas quantias para realizar o sonho de ter uma casa própria.

A história contada por Kennedy Santos é comovente e merece atenção. O vídeomaker acompanhou dois dias de trabalho de Lenilda e conta os detalhes no vídeo.

Assista ao vídeo: