Colisão de motocicleta em caminhão deixa vítima fatal na estrada de Sena Madureira

A bola voltou a rolar no estádio Arena da Floresta neste sábado, 24. A praça esportiva já estava há 20 dias sem a realização de uma partida oficial. O último jogo realizado foi na derrota do Atlético Acreano contra o Penarol do Amazonas pelo Campeonato Brasileiro da Série D, no último dia 04 de julho.

Atletas, comissões técnicas e crônica esportiva reclamaram das condições do gramado do estádio, que apresentava muitas falhas e buracos. Outra reclamação é em relação a quantidade de luminárias queimadas, o que deixa o estádio menos iluminado do que é o padrão da Arena.

Júnior Santiago, chefe de esportes do governo do Acre, explicou que o problema da falta de energia no estádio que perdurou por 10 dias comprometeu a qualidade do gramado. “Nós tivemos um problema sério de energia quando ocorreu um curto-circuito e queimou uma subestação. Imagina ficar dez dias sem poder aguar o gramado porque não tinha água? A própria Energisa teve dificuldade de encontrar os cabos que são bem específicos. Nós já recuperamos bastante e vamos recuperar ainda mais o gramado. Prova é de que antes desse problema de energia o gramado estava em boas condições”, diz Santiago.

Outra denúncia é a realização de peladas aos sábados pela manhã, o que estaria contribuindo para dificultar a recuperação do gramado. “Essa informação não é verdadeira. Só quem usa o campo são os representantes do Acre na Série D que treinam duas vezes por semana, mas nem isso estamos deixando mais”, afirma Santiago.

O gestor não comentou sobre a iluminação e se há previsão de substituição dos refletores queimados.