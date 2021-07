Sarney, Collor, FHC, Lula e Bolsonaro, o que eles têm em comum?

Há muito mais em comum entre os ex-presidentes José Sarney, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e agora o Bolsonaro do que nossa vã política pode imaginar.

O traço marcante entre eles é a narrativa da honestidade. São pessoas honestas, probas a toda prova. Difícil encontrar no Brasil entre os mais de 210 milhões brasileiros pessoas tão generosas e honestas como o presidente e os ex-presidentes. Exemplos para o Brasil e o mundo.

Sarney trocou votos por concessões de rádio e TV para ficar cinco anos no cargo; Fernando Collor dispensa apresentação; na era FHC os casos do Proer, Privatizações e a compra de votos para a emenda das reeleição abalaram os pilares da república; Lula, Dilma e o PT atolaram o país na corrupção para manterem-se no poder destruindo todo o sistema político com ajuda do Sérgio Moro e Dallagnol.

O presidente JB é réu primário. Rachadinhas no seu gabinete quando era deputado federal e dos filhos com Queiroz e Cia é a mais pura invenção do satanás. O caso Covaxin é nebuloso. Está sendo investigado. Ser negacionista, não usar máscaras, extremista de direita, planejar fazer confusão se perder a eleição parece não ser crime. Falar bravatas, andar de motocicleta sem capacete nos quatro cantos do país, também não é.

Todos os presidentes desde o fim da ditadura militar foram ameaçados de impeachment, inclusive o presidente Itamar Franco. Tiveram que se sentar no colo do Centrão. Chegou a vez do Bolsonaro. (Estava demorando!). É o que os liga e os une, o Centrão. Corrupção é apenas efeito colateral.

“O desordenado amor por si mesmo é a causa de todos os pecados”. (S. Tomás de Aquino).

. Na eleição para prefeito em 2016 eleitora chegou para a deputada Eliane Sinhasique, candidata a prefeita na ocasião, e disse:

. “Eliane, nós vamos dar um susto doido nesse Marcus Alexandre”.

. A pequena respondeu:

. “Eu não sou assombração para dar susto em ninguém, eu quero vencer a eleição”.

. A candidatura do deputado Jenilson Leite a governador pelo PSB não pode ser para dar susto em ninguém.

. Em eventual 2º turno, Sérgio Petecão e Jenilson Leite se juntam contra o governador Gladson Cameli; esse é o plano B.

. Jorge Viana já consolidou sua posição para disputar o Senado.

. O PT acredita que o eleitor vota Gladson-Jorge, Petecão-Jorge, Jenilson-Jorge…

. É raro casos assim na política, mas acontece, ocorreu com a Marina Silva.

. Há uma avenida para um candidato a deputado federal de Brasiléia se eleger no Vale do Acre; tem que ser de lá, de fora a população rejeita; a exemplo do Zico Bronzeado, que era só um vereador e foi guindado para a Câmara Federal.

. De fora, como o ex-deputado federal João Maia, teria que ter ligações profundas com a região; não é para qualquer um.

. Qual o pior dos vícios?

. Álcool? Maconha? Cocaína? Baralho? Sexo? Jogos de azar? Ganância? Corrupção? A mentira contumaz?

. Nenhum desses, o pior vício é o poder!

. Os vícios mencionados acima são efeitos colaterais da dependência psicológica do poder.

. Por isso Jesus disse:

. “O maior no Reino de meu Pai é o serviçal, o menor e não o maior, o que serve e não o que é servido, o que não tem poder”.

. Uma ideia dessas é uma bomba atômica em uma sociedade apodrecida pela corrupção nas suas relações políticas de poder.

. Jesus é incrível!

. A sua sabedoria é rocha eterna;

. Os milagres, as curas, a conquista de bens materiais, o bem-estar emocional, a segurança física é fugaz, efêmera, passageira, temporal.

. Só se descobre essas verdades no leito de enfermidade ou na hora de morte.

. Bom dia!