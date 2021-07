Quatro dias após escapar de queda de avião, Sinhasique quase cai de embarcação

A secretária de empreendedorismo e turismo, Eliane Sinhasique, passou por mais um susto. Nesta sexta-feira, 30, em agenda no Vale do Juruá, durante uma live nas redes sociais, quase caiu de uma embarcação devido a um movimento brusco do catraieiro.

Em sua página no Facebook, Eliane brincou com a situação. “Minha vida é cheia de emoções! Quase fui jogada pra fora do barco no Rio Juruá”, comentou.

Desde a última segunda-feira, 26, a gestora está passando por momentos de emoção. Na ocasião, equipes da Secretaria de Empreendedorismo e Turismo do Acre e do Departamento de Estradas, Hidroviária e Aeroportuária do Estado (Deracre) passaram por um sufoco durante um voo para Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá, interior do estado devido a pane no motor de um avião.