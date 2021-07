É assim que o boi dança

SOBRE nota do BLOG de que a deputada federal Jéssica Sales (MDB) esperava um sinal do governador Gladson Cameli para ser a candidata ao Senado da sua chapa, o ex-prefeito Vagner Sales – que comanda o grupo dos Sales no Juruá, com vereadores, a deputada Antônia Sales (MDB) e a própria Jéssica Sales (MDB) – disse ontem ao BLOG que a candidatura da Jéssica a senadora em 2022, não é dependente do governador lhe apoiar ou não, será candidata em qualquer cenário.

Vagner diz que vai tentar que a parlamentar seja a candidata a senadora na chapa de Cameli, mas se isso não acontecer ainda assim estará na disputa da única vaga para o Senado, na eleição do próximo ano. Jéssica já teve a sua candidatura referendada pelas direções regional e nacional do MDB, está em pré-campanha aberta, e tem feito várias declarações que o seu foco político é a candidatura a senadora em 2022. “Estamos trabalhando pela unidade sim (candidatura única) ao Senado, mas se não der não será por isso que ela não será candidata, a candidatura dela não tem volta”, garantiu ontem ao BLOG Vagner Sales.

O MDB vai para a mesa das conversas políticas no próximo ano, buscando na aliança com o governador Gladson Cameli, para que este abra na sua chapa a vaga do Senado, para o partido indicar a Jéssica.

NOVO CENÁRIO

COM A DECLARAÇÃO do ex-prefeito Vagner Sales sobre a irredutibilidade da candidatura ao Senado do MDB, abre uma fissura dentro da sigla. Isso praticamente empurra o senador Márcio Bittar (MDB) para fora do partido, já que, a sua candidata ao Senado é a professora Márcia Bittar.

OUTRO QUE PULA FORA

OUTRO que pula fora no cenário pintado no MDB é o deputado Roberto Duarte (MDB), que já declarou o seu apoio para a candidatura da Márcia Bittar a senadora.

BEM MENOR

COM A DEBANDADA anunciada do prefeito Mazinho Serafim do MDB, o partido caminha para começar a disputa eleitoral do próximo ano bem menor que hoje.

MÃE DE TODAS AS BATALHAS

A DISPUTA em outros colégios eleitorais do estado é importante para o somatório de votos, mas será na capital, onde se concentra o maior contingente de votantes, que será travada a mãe de todas as batalhas entre os candidatos a senador e a governador em 2022.

QUESTÃO DE TEMPO

NÃO HÁ NENHUMA SURPRESA no fato do presidente Bolsonaro abrir as pernas do seu governo para domínio do Centrão. No atual sistema presidencial, ninguém governa sem o parlamento. Mais cedo ou mais tarde cederia; e quem não cedeu, como Collor e Dilma, caíram.

APOSTANDO NO DESGASTE

OS APOIADORES das candidaturas do deputado Jenilson Leite (PSB) ao governo e do governador Gladson à reeleição, apostam as suas fichas no aprofundamento do desgaste da gestão do prefeito Bocalom, para colar a sua imagem negativa na candidatura do Petecão ao governo.

BOM TEMPO

O Bocalom não conseguiu ainda decolar a sua gestão na opinião pública, mas tem ao seu favor o tempo de mais de um ano antes da eleição de 2022 para se recuperar, e ajudar a candidatura do aliado Sérgio Petecão (PSD).

UM ABSURDO POR DIA

O DEPUTADO Daniel Zen (PT) diz na sua coluna semanal em vídeo na sua página que, quando o presidente Jair Bolsonaro coloca em xeque a lisura das urnas eletrônicas, pratica um golpe contra democracia, ao afirmar que, sem voto impresso não tem eleição. Zen vê o fato como uma saída para justificar a derrota certa do presidente, ao falar em fraude. Cita ainda serem as urnas eletrônicas auditáveis. Este comentário do Zen remete para um fato: não existe uma prova de fraude eleitoral.

DISTRITÃO

O DEPUTADO FEDERAL Alan Rick (DEM) é um dos defensores abertos da adoção do sistema Distritão, na eleição do próximo ano, pelo qual os mais votados serão os eleitos. Acha que representa a vontade popular.

INTERESSA A COMPETÊNCIA

DEBATE SEM sentido este em torno da nomeação de um filho do Chico Mendes para um cargo na prefeitura da capital, governada por um bolsonarista. O que importa no caso é se ele é competente; sendo, qual o problema?

CANTEI A PEDRA

NÃO COLOQUEI neste BLOG que, o projeto de do governo de incorporação dos servidores do Pró-Saúde aos quadros da SESACRE, daria problemas jurídicos? E, aí está a Procuradora do MP do Ministério do Trabalho, Marielle Cardoso, arguindo que a incorporação é inconstitucional.

OUTRA FORMA

O GOVERNO tem que procurar outro modelo jurídico para não deixar os servidores do Pró-Saúde ao relento, já que, eles fizeram concurso de boa-fé para o órgão. A incorporação à SESACRE fere preceitos constitucionais.

APOSTA PERDIDA

FICAR pensando que a candidatura ao governo do senador Sérgio Petecão (PSD) é reversível; é tolice, uma aposta perdida. A candidatura do Petecão não tem volta.

CUSTA OUVIR?

O PREFEITO Tião Bocalom tem que ser mais receptivo, não custava nada se reunir com os professores e ouvir as suas pautas, até para dizer se os cofres municipais comportam ou não as demandas. Não reuniu, e vem greve a caminho.

NÃO PLENAMENTE

MEDIDA ACERTADA do governador Gladson, ao mandar a EXPOACRE para o espaço este ano. Apenas 50% dos moradores da capital tomaram a primeira dose das vacinas, e a imunização plena só ocorre na segunda dose.

NA VIA DAS DÚVIDAS

PELO QUE O FRIALE tem dito sobre uma onda de frio de congelar pinguim, a partir de hoje, por via das dúvidas já encomendei um iglu. Fala em mínima de 12 graus.

ENGRENOU DE VEZ

PARA NÃO DIZER que não falei de flores, a vacinação pela equipe da secretaria municipal de Rio Branco, claudicante no início, engrenou e entrou nos eixos. No espaço, registro não só fatos negativos, mas também os positivos.

DESAFIO AOS NOVOS GESTORES

ESTE, permanece sendo o desafio para os novos gestores da SESACRE. 10 mil pessoas esperam na fila por cirurgias eletivas. Caveira de burro, que continua enterrada.

FRASE MARCANTE

“O OCIOSO é como relógio sem ponteiros: inútil se caminha ou se está parado”. (William Cowper).