Campeonato Acreano tem confronto entre Atlético e Vasco nesta quinta-feira

O Campeonato Estadual de Futebol tem sequência na tarde desta quinta-feira, 29, com a partida entre as duas equipes que dividem a liderança da competição até o momento com seis pontos cada.

O Atlético Acreano, invicto com duas vitórias em dois jogos, tenta manter os 100% de aproveitamento no campeonato e seguir firme na busca pelo título do primeiro turno. Vale lembrar que a fórmula de disputa do estadual mudou e este ano o primeiro turno é disputado em pontos corridos, jogando todos contra todos, sendo campeão quem fizer mais pontos. O vencedor do primeiro turno já garante vaga para a Copa do Brasil e Brasileirão da Série D do ano que vem.

O adversário do Galo será o Vasco da Gama. Com jogadores jovens da base, sem nenhum atleta “importado”, o time da Fazendinha vem surpreendendo no campeonato, apesar de ter perdido a invencibilidade na última rodada quando perdeu para o São Francisco por 2 a 1. Se vencer o clássico, o Vasco volta à liderança isolada da competição.

A partida acontece às 15h30 no estádio Florestão e terá transmissão ao vivo pelo ac24horas em parceria com a FFAC TV.