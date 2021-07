Acre não registra mortes e tem 20 casos de Covid-19 nesta quinta

O deputado estadual Roberto Duarte visitou nesta sexta-feira, 30, alguns ramais da zona rural do Baixa Verde. Na oportunidade, ele prestou conta do mandato e ouviu as reivindicações dos moradores e produtores.

“Precisamos fortalecer a zona rural. Como eu sempre falo, um campo fraco, uma cidade pobre; um campo forte, uma cidade rica. Todos sabemos quais as necessidades dos produtores rurais. O atual governo defendia tanto o fortalecimento do agronegócio, mas até agora só vimos propaganda”, disse Duarte.

Durante as conversas, os produtores rurais destacaram as principais necessidades, que já são conhecidas por todos, como, por exemplo, ramais trafegáveis, assistência técnica, acesso ao crédito e mecanização.

“Faço questão de destacar a propriedade do senhor Donizete e da D. Adriana. Mesmo com toda dificuldade, eles conseguem plantar melancia, milho, macaxeira, limão, laranja e com a venda desta produção eles sustentam dignamente a família. São exemplos como este que nos inspiram e reforçam a necessidade de valorizarmos e investirmos na zona rural”, comentou o parlamentar.

Em cada visita, o deputado Roberto Duarte prestou conta do seu mandato, destacando algumas propostas que foram sancionadas pelo Governo do Acre nos últimos dias, em especial: 1) a Lei do IPVA (Lei Complementar 388), que proíbe o Estado de apreender, remover, recolher ou reter veículos com o IPVA atrasado; 2) Lei dos maus-tratos animais (Lei nº 3.757), que determina que os agressores de animais deverão custear recuperação e tratamento veterinário; 3) Lei da fibromialgia (Lei nº 3.752), que determina atendimento prioritário às pessoas com fibromialgia; 4) Lei da assistência farmacêutica (Lei nº 3.764), que determina instalação de assistência farmacêutica nos municípios do Acre.

“Na póxima semana, retornaremos com as sessões na Assembleia Legislativa, após o recesso parlamentar. Aproveitei esses dias para percorrer o nosso estado para ouvir a nossa população e prestar conta do nosso mandato na capital, na zona rural e no interior do Acre”, disse Duarte.