Moradores reclamam da má qualidade de obra e empresa diz que “povo” não tem paciência

Moradores do bairro Portal da Amazônia, em Rio Branco, entraram em contato com o ac24horas para denunciar a qualidade do trabalho realizado por uma empresa contratada pelo governo do estado para melhoria das ruas e construção de calçamento.

O que tem incomodado os moradores é a qualidade do trabalho que vem sendo executado. “Pagamos impostos e devemos fiscalizar a qualidade do que está sendo feito com o nosso dinheiro. Na rua que eu moro, o meio fio que estão fazendo é só areia misturada com água e quase nada de cimento e um mínimo de brita”, dizem.

“A gente percebe que o material desmancha com facilidade. Eu tenho certeza que o governo não contratou essa qualidade para esse serviço. Não é justo que se ganhe o dinheiro e entregue para gente uma obra de qualidade ruim. Se já está assim no meio fio, imagina quando forem pavimentar a rua com tijolos”, afirma a moradora Naianda Gonçalves.

O ac24horas entrou em contato com a Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e falou com o engenheiro responsável pela obra, José Teixeira. O profissional explicou que vai fazer uma visita inloco para verificar a qualidade do serviço. Após fazer contato com a empresa, Teixeira afirmou que a empresa alega que os moradores não têm paciência de esperar o trabalho ficar pronto para passar com os carros pelo local.

“Nós vamos fazer uma vistoria no local, mas falei com a empresa e eles alegaram que alguns moradores não têm paciência para esperar o serviço terminar, já que o concreto é feito no local e o processo de “cura” para ele chegar à resistência máxima é a partir dos 14 dias. Infelizmente, assim que o pessoal termina o serviço, já tem morador passando por cima. O que vamos fazer é acionar o serviço social para conversar com a comunidade para que seja explicado o serviço que está sendo feito no local”, diz Teixeira.