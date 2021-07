Colisão de motocicletas deixa dois mortos e um ferido em Rodrigues Alves

O delegado de Polícia Civil Rômulo Carvalho informou que a última pessoa que teria estado com o adolescente Matheus Carvalho de Souza, de 17 anos, que seria um conhecido, em Cruzeiro do Sul, é o principal suspeito pela morte do rapaz.

Matheus sumiu no dia 11 de julho depois de ir à uma praia no Bairro da Várzea com amigos. Cinco pessoas já foram depor sobre o caso, inclusive, a última que teria tido contato com o jovem no dia do desaparecimento, cuja versão dada, não bate com a das outras testemunhas do caso.

“Já fazem dias desse desaparecimento e há grande possibilidade do Matheus estar morto, apesar de o corpo não ter sido encontrado. O principal suspeito é o rapaz que teve o último contato com ele, que inclusive já foi ouvido nessa delegacia. Não vamos divulgar o nome ainda”, explicou o delegado, que ainda não fala em prisão para o jovem.

Matheus tinha passado a noite de sábado para domingo, dia 11, em frente de casa com os amigos, no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul. Segundo uma tia de Matheus, quando estava amanhecendo, eles decidiram ir até a Praia do Moa. Voltaram de lá as 5 horas da manhã e foram para a Praia da Várzea, aonde ficaram em um batelão. Teriam então aparecido dois homens que chamaram Matheus para ir em outro lugar. Ele avisou aos amigos que ia e, mesmo sendo alertado pelos colegas para não ir, foi e não voltou mais.

Os amigos do adolescente dizem que não conheciam os dois homens. A família do rapaz conseguiu chegar até um deles, que contou que ficou conversando com o rapaz, que depois o deixou perto de casa e não o viu mais.