Fora da curva

Há dois anos nos foi imposto o seguinte; nada de aposentadoria antes dos 65. Eu já estava acostumando, e caminhando em passos lentos pra isso. Só que por insistência do meu filho eu baixei o TikTok, e sim, eu fiz a péssima descoberta que vocês já devem saber, eu e vocês somos Cringes.

Meu filho tem 10 anos, alguns o chamam de milenial, outros dizem que ele apenas faz parte da geração Z. Eu só sei dizer uma coisa, essa galera tá vindo afoita e nervosa, não estão com muito tempo a perder não.

Cenário desanimador para o mercado de trabalho, então fica aqui o questionamento, Qual caminho seguir? Teremos que ser um país 100% empreendedor? Se não seguirmos esses requisitos seremos um país como o Chile, com idosos suicidando-se ou à beira da miséria? Ficam as indagações.

Pois essa galera jovem já mostrou que não está muito adepta a horários, regras, chefes e contrato de trabalho.

A pluralização cruzada é a única forma se você quiser realmente inovar. Porque se você pensa que vai inovar trabalhando apenas com pessoas da mesma faixa etária, grau de conhecimento ou propósito de vida que você, boa sorte com isso. Todos os competidores necessitam de um convívio plural, como já disse aqui anteriormente, e com orgulho aliás. Tenho um vizinho que já foi diretor da Coca Cola que dá baile nos negócios em qualquer perfil jovial. Por isso, você sempre precisa estar em consonância com todas as raças, credos e ter uma equipe intergeracional e plural.

Ser criativo não é difícil. Mas falta tempo.

No trabalho, sempre estamos apressados porque o cliente está cobrando, a meta não foi batida ou precisamos nos sentir “produtivos”. Existe sempre um cronômetro na vida, ainda que dentro de nossas cabeças. Como, nesse cenário de rapidez imposta, olhar para outros lugares? Olhar para o que aparentemente não tem qualquer conexão com o que estamos criando, mas que justamente por isso tem o poder de gerar perspectivas surpreendentes, combinações imprevisíveis e insights realmente profundos?

Entendo que no mundo atual as pessoas estão vivendo mais, mas ao mesmo tempo não estão acompanhado a rapidez e agilidade, com isso não se sentem úteis. A mudança da lei brusca, sem uma mínima consulta ou estudo nos remete a resultados imediatos, mas problemas muito maiores a longo prazo.

Ao mesmo tempo que em um canal de TV uma autoridade me diz que estou pronto para o trabalho aos doze anos para ajudar o sustento da família, no outro me diz que tenho que trabalhar até os 65, e me sinto na obrigação de não sentir nada, ser máquina que range sem reclamar. Mas e a vida, o que vem no meio disso? E o que vem depois?

Precisamos mesmo de tantos títulos, salários altos, cargos de chefia aos 25, ninguém me perguntou lá atrás se eu queria isso! Nem me avisaram que seria tão duro. Tem dias que dá vontade de não ligar a TV, nem acessar nenhum site, só para ter a impressão de leveza por algum momento.

Sigamos atentos as boas novas, que estão mudando mais rápido que o clima do Acre. Tenhamos discernimento para seguir sempre

o melhor caminho, mesmo que não seja pra gente agora, mas que seja pelo que deixaremos para as gerações futuras.

E sim eu baixei o Tiktok, não estranhem não! Lá na frente certamente meu filho vai trabalhar com uma profissão que ainda nem existe hoje. Tenho essa certeza, pois se você parar para pensar, há 10 anos quando ele nasceu não existia inúmeras profissões que existem hoje. É o futuro ! Ampliação do presente.

