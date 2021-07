Ex-vereador de Cruzeiro do Sul não sai de cima do muro e diz apoiar Jéssica e Márcia para o Senado

Pela primeira vez na história de Cruzeiro do Sul, a prefeitura e o governo do Estado estão alinhados do ponto de vista político e de gestão. Fato que, junto com o planejamento adequado, segundo o prefeito Zequinha Lima (PP), faz toda a diferença para que o município dê um salto com relação à infraestrutura. “Eu trabalho com o governador Gladson Cameli e a gente não transfere responsabilidade, a gente assume responsabilidade, se junta e resolve. Também tenho apoio da bancada federal e estadual, em especial o presidente da Assembleia, deputado Nicolau Júnior”, ressalta.

Zequinha quer aproveitar essa aliança para avançar na melhoria da infraestrutura do município com ações que vão desde desobstrução de dispositivos de drenagem ao asfaltamento. A meta é asfaltar 5 quilômetros de pedaços de ruas por ano. “Segundo levantamento temos em Cruzeiro do Sul 50 quilômetros de pedaços de ruas que precisam ser feitos. Dentro da nossa realidade vamos asfaltar 5 quilômetros por ano incluindo calçadas, meios fios, drenagem e iluminação”, contou.

As ações são executadas por meio da Operação Verão, que mantém 8 equipes diariamente nas ruas com serviços de terraplanem, recuperação de ruas, aterros, construção de bueiros, meios fios, asfaltamento e tapa buraco.

Educação

Esta também é a primeira vez que Cruzeiro do Sul tem dois professores como prefeito e vice respectivamente: Zequinha e Henrique Afonso, o que resultou em valorização da categoria por meio de ganho salarial.

O salário dos professores foi adequado ao piso nacional da categoria, que ganhou R$ 1 mil nos salários. Os provisórios ganham agora R$ 2.700 e os efetivos, R$ 2.800, de salário. “Eu e Henrique assumimos com o compromisso de melhorar a qualidade da educação e isso passa pela remuneração dos professores .Quando éramos sindicalistas da educação tudo que queríamos era garantir ganho para os professores e agora como gestores ficamos imensamente felizes em proporcionar esse ganho para essa categoria profissional tão importante e hoje Cruzeiro do Sul paga o melhor salário de professor de todo o Acre”, pontuou Zequinha.

Vacinação

O município que foi o primeiro a vacinar professores e pessoas sem comorbidades, também foi o primeiro a alcançar o público de 18 anos contra a Covid-19. E a secretaria de Saúde do município já pediu autorização aos governos estadual e federal para avançar para a faixa etária de 17 a 12 anos esta semana. “Com a primeira dose já alcançamos 80 % do público alvo. O segredo mais uma vez é planejamento e o comprometimento total da equipe de saúde com a imunização da população de Cruzeiro do Sul”, conclui.