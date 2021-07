Por falta de transporte, pacientes de Rio Branco não estão sendo atendidos em casa

Uma briga política é como num jogo de xadrez, se ganha ou se leva um xeque-mate. O desfecho final da briga entre o governador Gladson Cameli e o vice-governador Major Rocha, já era esperado: o vice levar um xeque-mate.

Numa contenda entre quem, como um governador, tem a caneta e um vice que só tem o gogó, vai vencer quem tem a caneta. E assim foi: o grupo do Rocha, que tinha o comando da Secretaria de Segurança, a Secretaria de Agricultura, a Fundação Cultural e dezenas de outros cargos de confiança importantes, perdeu todos.

Foi uma demissão em bloco. Salvou-se o presidente da Fundação Cultural, Manoel Pedro, o Correinha, que jurou fidelidade ao governador para salvar o pescoço. Tivesse o Rocha tido prudência na sua relação com o governador, evitado o confronto, com certeza teria na eleição do próximo ano o espaço para continuar sendo vice da chapa do Cameli, ou mesmo sendo o candidato a senador.

Errou ao optar pela belicosidade sem atentar que, quem tem a caneta numa administração é quem tem força. E, ao perder esta semana até o espaço onde tinha o prédio do seu gabinete, foi para o vice Major Rocha um desfecho trágico. No jogo político, manda quem tem o poder.

A RECÍPROCA NÃO FOI VERDADEIRA

DO GRUPO que o governador Gladson Cameli apoiou para a prefeitura da capital na última eleição, apenas a ex-prefeita Socorro Neri veio se juntar à sua reeleição. O vice da chapa, Eduardo Ribeiro, vai apoiar ao governo o senador Petecão (PSD), e o deputado Jenilson Leite (PSB) será candidato a governador. O PSB ficou com o Jenilson.

LIGAÇÕES PROFUNDAS

EM TODOS OS GOVERNOS do PT, o PSB ocupou espaços importantes. A simbiose entre PSB e PT é muito forte, não é novidade o PSB não ter embarcado na canoa do Gladson. Natural, pois o PSB não retribuir o apoio que recebeu do governador Gladson na disputa da PMRB.

VER NO QUE VAI DAR

A DEPUTADA FEDERAL Jéssica Sales (MDB) vai tocar no restante deste ano a sua pré-campanha para o Senado, com visitas periódicas aos municípios, para fazer uma avaliação sob as suas chances até a convenção em 2022.

APOSTANDO NA CHAPA

O PRINCIPAL foco do seu pai, o ex-prefeito Vagner Sales, é fazer da deputada federal Jéssica Sales (MDB), a escolhida pelo Gladson para senadora da sua chapa.

DOIS CORPOS NÃO OCUPAM O MESMO ESPAÇO

NÃO ME ARRISCO a dar palpite sobre como o governador Gladson conseguirá sair da sinuca de bico de ter cinco candidatos ao Senado do seu grupo e uma única vaga.

PODE FAZER GOL

O Dr. Jeferson o popular “Pururuca”, que vem batendo na trave, como primeiro suplente de vereador e primeiro suplente de deputado, ao disputar uma vaga de deputado numa chapa sem ninguém com mandato no PSD, pode enfim fazer gol na eleição do próximo ano.

NOTÍCIA COMEMORADA

FOI DE COMEMORAÇÃO no grupo da senadora Mailza Gomes (PP), a notícia de que o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do PP, será o novo chefe do gabinete civil do Bolsonaro. Acha que fortaleceu a sua candidatura.

FORA OS DEBATES

PERGUNTEI ontem a um dos aliados da senadora Mailza Gomes (PP), qual a chance dela recuar para ser candidata a deputada federal, e a resposta foi curta: “é zero.”

O FLAVIANO NÃO É BURRO

O DEPUTADO FEDERAL Flaviano Melo (MDB) é uma raposa da política, entende tudo desta arte, sabia que teria chance diminuta de ser o vice do Gladson, tirou o nome do debate e anunciou que disputará a reeleição.

GATO DE SETE VIDAS

O DEPUTADO FEDERAL Flaviano Melo (MDB) vem ao longo das eleições diminuindo a sua votação, mas não se admirem se em 2022 ganhar, é um gato de sete vidas.

É ESTE O CAMINHO

PARECE que o prefeito Tião Bocalom caiu na real e entendeu que, a sua popularidade está intrinsecamente ligada em ter a cidade limpa e com seus serviços básicos.

A CIDADE AGRADECE

BOCALOM pôs nas ruas um batalhão de pessoal de limpeza, e promete tornar a capital a cidade mais limpa do Norte. Guardado o exagero, a cidade agradece.

VOZ DA OPOSIÇÃO

PARA o deputado Daniel Zen (PT), o atual governo persegue o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Manuel Urbano, não avança na regularização fundiária e expedição dos títulos definitivos dos terrenos e casas do Conjunto Canizo Brasil, em Sena Madureira; e faz pouco caso com os seus pedidos de informações públicas.

ANTES TARDE DO QUE NUNCA

O SECRETÁRIO municipal de Saúde, Frank Lima, que andou tendo posições negacionistas da ciência, parece que mudou para melhor, ao reconhecer na sua entrevista ao ac24horas, que o Bolsonaro falou “muita besteira na pandemia”. Antes tarde do que nunca.

NÃO FOI NOTIFICADO

SOBRE as acusações de assédio sexual a servidoras da PMRB, Frank Lima disse que não recebeu até agora nenhuma notificação de instituições sobre o caso. Se diz perseguido pela vereadora Michele Melo (PDT).

FRASE MARCANTE

“Todo político gosta de mordomia, de mordomia só não gosta quem nunca usufruiu”. Frase do saudoso deputado Hermelindo Brasileiro (PDS).