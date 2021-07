Recusa a tomar vacina contra Covid-19 e retornar ao trabalho pode levar à demissão

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (22) que é do grupo de partidos conhecido como Centrão.

Bolsonaro deu a declaração em entrevista a uma rádio, após ter sido questionado sobre o convite ao senador Ciro Nogueira (PP-PI) para que o parlamentar assuma a Casa Civil. Ciro Nogueira é presidente do PP, um dos partidos do Centrão. Atualmente sem partido, Bolsonaro já foi filiado ao PP.

“Eu sou do Centrão. Eu fui do PP metade do meu tempo. Fui do PTB, fui do então PFL. No passado, integrei siglas que foram extintas, como PRB, PTB. O PP, lá atrás, foi extinto, depois renasceu novamente”, declarou Bolsonaro.

O Centrão é um grupo informal, formado por diversas legendas, e já integrou, por exemplo, os governos de Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e, agora, Bolsonaro.

“Nós temos 513 parlamentares. O tal Centrão, que chamam pejorativamente disso, são alguns partidos que lá atrás se uniram na campanha do [Geraldo] Alckmin [PSDB]. E ficou, então, rotulado Centrão como algo pejorativo, algo danoso à nação. Não tem nada a ver, eu nasci de lá”, acrescentou Bolsonaro nesta quinta.

‘Pega Centrão’

Em 2018, o general Augusto Heleno, atual ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), fez uma paródia do samba “Reunião de bacana” e insinuou que os integrantes do bloco são ladrões.

O samba original diz: “Se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão.”

Heleno, na paródia, afirmou: “Se gritar pega Centrão, não fica um, meu irmão.”

Em maio deste ano, no entanto, Augusto Heleno afirmou que o bloco “não existe”.

“Sobre o Centrão, aquela brincadeira que eu fiz, foi numa convenção do PSL na época da campanha eleitoral. Naquela época, existia à disposição na mídia várias críticas ao Centrão. Não quer dizer que hoje exista Centrão, isso foi muito modificado ao longo do tempo”, afirmou Heleno na ocasião.