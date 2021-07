Acre sanciona lei que isenta ICMS de circulação de cargas

“Meu compromisso maior é com o povo acreano. Assumi essa identidade de ser uma política municipalista desde o início do meu mandato”, disse a deputada federal Jéssica Sales durante entrevista em um veículo de comunicação no município de Tarauacá, se referindo ao fato de trabalhar por todos os municípios do estado, independentemente de siglas partidárias.

Esta foi a primeira visita ao interior do Estado após receber o apoio da Direção do MDB Nacional à sua pré-candidatura ao Senado, onde a emedebista participou de reuniões nos Diretórios Municipais do Partido em Manoel Urbano, Tarauacá e Feijó.

Em Manoel Urbano a parlamentar realizou a entrega de duas quadras cobertas e um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Foram R$ 1,5 milhão executados através de emendas de seu mandato.

Na terra do açaí, Feijó, Jéssica visitou uma das obras mais importantes do município, a construção da Orla do Açude Velho, no centro de Feijó, com recursos no valor de R$ 1,2 milhão e que promete ser o mais novo cartão postal da cidade. Em Tarauacá, conferiu o andamento das obras de modernização do estádio municipal, cujo investimento é de R$ 1,5 milhão, também garantido através de seu mandato, junto ao Ministério do Esporte.

Sales enfatizou que para exercer a política que defende, a de resultados, é exigido da parlamentar uma incansável disposição e regularidade em ver e ouvir as comunidades para aplicar os recursos nos lugares certos.

Na pauta das reuniões partidárias do MDB, o tema central se manteve nas eleições em 2022, especialmente sobre a pré-candidatura da parlamentar ao Senado, sendo aclamada não apenas pelos filiados, mas também por simpatizantes que acompanharam as discussões.

Considerada uma política sem barreirismos partidários, Sales se diz aberta ao diálogo para com outros partidos a fim de fortalecer o projeto que declaradamente encarou. “Meu desejo de fazer mais pelo Acre é infinito, por isso agradeço de coração ao meu partido MDB, todos os partidos são importantes e serão bem vindos. A candidatura para o Senado, não se trata de um desejo pessoal, se trata da vontade e certeza que posso fazer muito mais pelo nosso povo. Se Deus e o povo do nosso estado me concederem esta vitória, serei uma Senadora eleita pelo MDB, porém de todos os partidos, de todas as pessoas, sem distinções e nem preferências. Agradeço a Deus, em primeiro lugar, por ter me escolhido e me dado esta missão como deputada federal. E agradeço o carinho e a confiança dos meus irmãos acreanos, que são minha fortaleza e que me fazem dar o meu melhor todos os dias”, finalizou Jéssica Sales.