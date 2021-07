Salário de servidores da prefeitura deve estar na conta nesta sexta (23)

A deputada federal Vanda Milani (Solidariedade-Ac) reafirmou sua pré-candidatura ao Senado em 2022. Testada nas urnas nas eleições de 2018, quando obteve 22.219 votos, sendo a quarta parlamentar mais votada, Vanda Milani é a deputada com melhor atuação da bancada acreana no Congresso Nacional segundo o ranking políticos em 2021.

“Eu tenho trabalhado muito estabelecendo uma agenda positiva em todos os municípios. Por onde eu ando dialogo com nossa base, com vereadores, prefeitos e a sociedade. Temos hoje um grupo forte e muito aguerrido, muito unido, disposto a crescer politicamente. Vou seguir minha carreira política como pré-candidata ao senado” assegurou.

Levantamento feito pela Associação dos Municípios do Acre (AMAC) que envolve as 22 prefeituras de todo o estado, coloca a parlamentar como a que mais destinou recursos – durante a pandemia – para a saúde pública, um total de R$ 15 milhões em emendas impositivas e extraordinárias.

“Neste momento em que o estado sofreu com duas fortes ondas de covid-19 o nosso objetivo foi o de fortalecer o Programa de Atenção Básica (PAB) sem distinguir cores partidárias, ajudando todos as prefeituras, possibilitando maior estruturação do sistema e melhor atendimento à população”, disse a deputada.

Além de ser campeã em verbas para a saúde pública, Vanda Milani é a deputada que mais destinou emendas em parceria com o governo do estado. Na área produtiva, no agronegócio, foram alocados R$ 24 milhões, sendo: R$ 8 milhões para o setor agropecuário para aquisição de implementos agrícolas, R$ 2,6 milhões para melhoramento de ramais, um milhão para revitalização da estrada Transacreana e um milhão de reais para compra de calcário. R$ 11 milhões foram destinados para construção de quadras de esportes.

“Sou governo não apenas na palavra, somos base, somos grupo. Temos um partido que nos assegurou legenda para disputarmos a eleição majoritária”, analisou.

Com relação ao filho, secretário Israel Milani, Vanda afirma que o mesmo tem todo direito de buscar seu espaço na política. “É médico, hoje desempenhando um excelente trabalho no meio ambiente de todo o estado, estar viabilizando sua carreira, nosso foco é de crescimento partidário com uma forte chapa de federal e estadual” analisou a deputada.

Vanda Milani concluiu dizendo que “com as bênçãos de Deus, a confiança dos amigos e simpatizantes , chegarei ao Senado”.