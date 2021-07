IBGE aponta que Acre pode reduzir indústrias e Fieac pede soluções urgentes ao governo

Foto: Ilustrativa

O Instituto de Gestão em Saúde do Acre (Igesac), criado para substituir o Pró-Saúde, vive um dilema. De um lado, não recebe do governo do estado um posicionamento oficial se vai realmente administrar as Unidades de Pronto Atendimento Via Verde, no Segundo Distrito, e a Franco Silva, localizada na região da Sobral. O ac24horas mostrou dias atrás que o governador Gladson Cameli, após ser pressionado por sindicalistas, teria voltado atrás em relação a passar a administração das unidades para o instituto. Na ocasião, a direção do Igesac preferiu não comentar o imbróglio, e o governo, por sua vez, afirmou apenas que não tinha uma decisão final sobre o assunto.

Do outro lado, mesmo sem uma definição, a direção do Igesac continua com esperanças de assumir as UPAs. Prova disso é a abertura de um processo licitatório para a contratação de uma empresa especializada em lavação de roupas hospitalares como lençóis, cobertores, aventais, campos cirúrgicos e que promova a lavagem, higienização e desinfecção.

O grande gargalo é como incorporar os mais de 900 servidores do Igesac à Sesacre de forma legal. O problema vivido pelo Pró-Saúde foi exatamente o entendimento da justiça de que ele não poderia apenas ser um instrumento de fornecimento de mão de obra. Não passa pela cabeça do governo, com pouco mais de um ano para as eleições do ano que vem, enfrentar o desgaste político de demitir centenas de servidores.

O ac24horas voltou a procurar o governo do estado para saber se já existe alguma decisão sobre o Igesac. A Secretária de Saúde Paula Mariano, informou que não existe uma definição sobre o assunto.