Protege não recebe R$ 3,8 milhões do governo e vigilantes prometem radicalizar

O episódio envolvendo a empresa Protege, os 180 vigilantes demitidos e o governo do Acre ganhou mais um capítulo na manhã desta terça-feira (20). Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o presidente do Sindicato dos Vigilantes, Nonato Santos, afirmou que apesar do Governo ter anunciado na última sexta-feira, 16, a quitação parcial do débito com a empresa Protege no valor de R$ 3,8 milhões, até esta terça, 20, a empresa ainda não viu a cor do dinheiro.

Os vigilantes foram demitidos no sábado, 10, após a empresa Protege rescindir o contrato com o governo do Acre na justiça. O fim do acordo ocorreu devido à falta de pagamento da Secretaria de Saúde do Estado (Sesacre). A empresa entrou na Justiça para rescindir o acordo com o governo por causa de uma dívida de R$ 5 milhões.

Eles trabalhavam em unidades hospitalares e administrativas da Sesacre e acabaram deixando seus postos. No entanto, na última sexta, 16, a empresa afirmou que eles seriam readmitidos desde que o Governo pagasse o que era devido.

No vídeo, o sindicalista afirmou que se o governo não fizer o repasse, a categoria voltará a fazer protesto em frente à Casa Civil nesta quarta-feira (21). Nonato pediu que o governador Gladson Cameli (Progressistas) veja o que realmente aconteceu e que dê um fim a esse problema.

“Eu não quero chamar de calote, mas tudo indica que estamos encaminhando para um calote. Na última sexta, o gestor Alysson Bestene mostrou comprovantes de envio de pagamentos de R$ 3,8 milhões, mas até agora esse pagamento não caiu na conta da empresa, ou seja, estamos voltando à estaca zero. Governador, não quero chamar isso de calote, verifique o que está acontecendo. Se esses recursos não forem repassados, iremos protestar amanhã. Resolva essa situação, governador!”, salientou.

Ao ac24horas, a secretária adjunta Muana Araújo, esclareceu que são necessárias 48 horas úteis para que o dinheiro chegue à empresa devido aos trâmites burocráticos. Segundo a gestora, a pasta enviará os comprovantes de pagamento à Protege S/A nas próximas horas.

“Está sendo realizado. Após realização demora até 48h pra cair na conta. Isso é de praxe. Estamos em conversa com a empresa sobre o envio das notas também”, afirmou a Sesacre em nota.

Veja o vídeo: