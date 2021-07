Gladson garante a produtores recuperação e elevação de estrada no ramal Favo de Mel

O governador Gladson Cameli (Progressistas) realizou uma visita nesta terça-feira, 20, ao ramal Favo de Mel, no km 21, na colônia Santa Luzia, no interior de Sena Madureira, para uma conversa aberta com produtores rurais.

Com uma área de mais de 30 km de extensão e 40 famílias, Cameli sentou em um banco de madeira e ouviu as principais reclamações da comunidade. Adriel Rodrigues, morador da região, disse ao ac24horas que no inverno não passa veículos. Com isso, ele solicitou que seja realizado serviço de elevação em 20 km do ramal, área que fica isolada no período do inverno. Segundo ele, é necessário também que seja feito a área do bueiro, para escoamento das águas das chuvas. “Prefeitura só faz o básico, esperamos que se faça um trabalho de qualidade”, declarou.

Como alinhamento das reivindicações, o diretor do Departamento de Estrada de Rodagem Infraestrutura do Acre (Deracre), Petrônio Antunes, destacou que é possível resolver o problema dos moradores. “Vamos atender os pontos críticos, vamos fazer a elevação de 80 centímetros na estrada para eles não ficarem isolados no inverno”, explicou.

Cameli garantiu aos moradores que o governo fará tudo que estiver ao alcance para melhorar a vida da população. “Não vim mentir, ouvir o que não quero e promoter o que não posso cumprir. Ao ver as pessoas emocionadas vemos que ninguém consegue chegar a lugar nenhum sozinho. Se o Deracre não cumprir, me procurem”, argumentou.