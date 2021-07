Gestão de Gladson cria programa que vai favorecer empresas de pequeno porte em obras de até R$ 400 mil

O governo do Acre publicou no Diário Oficial desta terça-feira, 20, o Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda por meio da construção civil em todo o Estado.

A ideia é favorecer as pequenas empresas do estado. A partir de agora em processos licitatórios para contratação de obras e serviços de engenharia no valor de até R$ 400 mil, só poderão participar da disputa microempresas e empresas de pequeno porte.

A nova lei estipula ainda que nas licitações realizadas de acordo com o programa será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para microempresas e empresas de pequeno porte cuja sede esteja localizada no município da futura obra. Entende-se por empate, situações em que as propostas apresentadas por microempresas e empresas de pequeno porte, sejam iguais ou até dez por cento superiores à proposta mais bem classificada. Na modalidade de pregão, a proporção estabelecida será restrita a cinco por cento.