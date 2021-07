Gestor do Sebrae, cinegrafista e chefe de Turismo estavam entre os retidos na aldeia dos Nawa

Foto: Manoel Façanha

Como ainda não tinha acontecido no Campeonato Brasileiro da Série D, o Acre teve um final de semana perfeito na competição. No sábado (17), em Macapá, capital do Amapá, o Galvez venceu o Ypiranga no Estádio Zerão por 1 a 0, com gol de Esquerdinha. Com a vitória fora de casa, o Imperador está em terceiro no grupo A 1 do Brasileirão da Série D.

O final de semana na competição foi perfeito após a bela atuação do Atlético Acreano contra o GAS –RR, neste domingo, 18, no Estádio Florestão.

O Galo Carijó, que ainda não havia vencido na competição, fez uma bela partida e conseguiu sua primeira vitória. Logo no início do jogo, Daniego, fez um lindo gol após contra ataque do Galo. Ainda no primeiro tempo, Bebeto, de primeira, fez um golaço e empatou para o time roraimense. Ainda na primeira etapa, Daniego cruzou e Douglas marcou de cabeça o segundo do time acreano.

Na segunda etapa, o Atlético segurou bem os ataques do GAS e ainda conseguiu fazer o terceiro, mais uma vez com Daniego, escolhido o melhor em campo. No finalzinho da partida, ainda houve tempo para que o goleiro Tião pegasse cobrança de pênalti de Kayo do GAS. Final de jogo 3 a 1 para o Atlético.

Apesar da vitória, o time acreano ainda é o lanterna do grupo, mas ainda tem chances de classificação à próxima fase.

Veja a classificação:

Castanhal (PA) – 17 pontos

São Raimundo (RR) – 15 pontos

Galvez (AC) – 12 pontos

Penarol (AM) – 10 pontos

Ypiranga (AP) – 8 pontos

Fast (AM) – 6 pontos

GAS (RR) – 5 pontos e

Atlético Acreano com 4 pontos.

Foto Manoel Façanha