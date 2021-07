Enem 2021: oficinas textuais são oferecidas gratuitamente 

Insatisfeitos por ainda não terem sido convocados para posse até o momento, os aprovados no concurso do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal (IDAF) alertaram nesta segunda-feira, 19, que o atual déficit de profissionais pode provocar aumento da disseminação da praga do cacaueiro e do cupuaçu.

Cerca de duas semanas atrás, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) apontou que um foco da praga Moniliophthora Roreri, conhecida como monilíase do cacaueiro, que também afeta o cupuaçu, foi detectada em área residencial urbana no município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre.

“A praga do cacaueiro e do cupuaçu que hoje está presente no Vale do Juruá é advinda dos países de fronteiras como o Peru. A defasagem de fiscalização na sedes do IDAF que estão na fronteira é enorme”, informaram.

O concurso é de 2020 e foram aprovados cerca de 740 profissionais entre técnicos, agrônomos, veterinários e engenheiros florestais. O certame foi uma exigência do Mapa.

“Buscamos sempre diálogo com o governo, mas não obtivemos uma resposta. O governo pediu que nós, aprovados, fizéssemos um levantamento junto as outras secretarias para fossemos cedidos para outros órgãos, pois a defasagem também é enorme e isso foi constatado, mesmo assim não temos nenhum posicionamento do poder público”, diz a comissão dos aprovados.

A reportagem entrou em contato com o governo para saber se há alguma expectativa de chamamento dos aprovados. “É uma vontade do governador chamar pelo menos o número necessários de aprovados, mas enquanto o estado não se adequar a Lei de Responsabilidade Fiscal, que o Acre excedeu, não há como fazer nenhum tipo de chamado. Os aprovados estão cientes disso e, infelizmente, não é possível, neste momento, chamar nenhum dos aprovados”, informou a porta-voz do governo, Mirla Miranda.