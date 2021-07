Corrente do bem

Quanto vale uma meta?

Quanto vale um final de semana longe dos seus filhos?

Quanto vale uma promoção para um cargo maior acompanhada de reconhecimento?

Sim, jantar fora é bom, usar perfume importado é massa, mas lembre-se: Se você não tiver paz na sua vida pessoal nada disso valerá a pena.

Nesse mundo corporativo precisamos saber dosar nossos atos, eu já achei bonito dizer que não tinha tempo para nada, até o dia que peguei uma professora boa e caxias na faculdade que me abriu os olhos.

Segundo ela se você não concluiu um projeto de segunda a sexta de 08:00 às 18:00 não será pegando a manhã de sábado que você irá concluir.

Foi mais longe, disse que isso é sinal de incompetência.

Quem nunca trabalhou mais de 15 dias sem folgar, dois anos sem tirar férias, ou até mesmo parou a noite e percebeu que não tinha almoçado aquele dia? Amores, prezem por qualidade de vida antes do salário. Cuidem de seus bens mais preciosos, sua família e seu templo maior que é o seu corpo.

Alimente sua alma, tire uma hora por dia pra você, ouça suas músicas favoritas, tome vinho, ame, se ame.

Fala a verdade, durante aqueles 4 anos de faculdade nem por um minuto você desejou a vida que está levando hoje, e eu não falo das viagens que o teu salário pode proporcionar, falo da parte chata, do burocrático.

Posso até imaginar quantas vezes você repetiu “quando eu me formar, tudo vai ser diferente”. Isso soava tão gostoso no tom da tua voz. Quando aquela lágrima escorria no final do dia, e você repetia pra si mesmo que tudo ia valer a pena. Pois faça valer! Pare de se lamentar, esse momento já passou.

Aprenda a administrar o seu tempo, delegue o que não couber a você, trabalhe com metas diárias, e quando as cumprir pare de olhar na agenda. Olhe pra você. Vá ao salão, resgate aquele jovem que lá atrás não sabia que curso ia ingressar na faculdade, ele era tão forte lembra? Mesmo nos dias que tinha mal o do ônibus, pois trate de reencontrar essa força aí dentro, ela está aí, só está cansada e com um pouco de medo. E o medo tem o poder de gerar pessoas agressivas e silenciosas, favorecendo a manutenção do seu lado mais frio a distante.

Sim ainda faltam 20 parcelas do carro pra quitar, mas tem vários clubes abertos aos domingos, vá dar um mergulho, vá lavar a alma.

A correria do dia a dia nos rouba de nós mesmos, quanto mais conscientes do que somos, fazemos e podemos, muito mais próximos estaremos da realização para a qual fomos projetados.

A facilidade aos acessos à tudo hoje, nos facilita os encontros e nos torna estranhos a nós mesmos. A tecnologia deixou de nos servir, e agora nós que servimos a ela.

É como se uma involução estivesse nos encaminhando a um desaprendizado existencial.

Muitas pessoas perdem épocas preciosas de suas vidas, ou até mesmo a vida inteira em projetos ou sonhos que não são seus.

O nosso despreparo pessoal, fruto da nossa incapacidade de dispensar tempo a nós mesmos, empurra-nos aos braços da negligência.

Não permita que te sequestrem de ti.

Encare de frente o desafio de ser pessoa.

A vida humana é uma constante sequência de travessia. Volte para si mesmo.

OM Engenharia está com vagas para engenheiro civil e engenheiro eletricista. IEL está com processo seletivo simplificado aberto para estágio. Ótica Santana está com vaga para administrador. Recol Distribuidora está com vaga para auxiliar de marketing; Circuitos Engenharia está com vaga para azulejista, tec. em segurança do trabalho e analista em RH; Imobiliária Rio procura por auxiliar administrativo; Hotéis Guapindaia procura por recepcionista; Calvin Klein Jeans contrata consultor de vendas; Elite Engenharia procura por auxiliar de compras, consultor comercial e psicóloga organizacional; Boca Gelada procura por administrador e gerente; Belas Unhas Esmalteria procura por manicure, cabeleira e design de sobrancelhas; Lanchonete Aguiar procura por pizzaiolo; PWS procura por fotógrafo e filmaker; Renault procura por supervisor de pós venda; Rede Deck oferece vagas de gerente; Castro Melo advogados procura por secretaria; Cia do Pelo procura por extensora de cílios e micropigmentadora de sobrancelhas; Santander abre processo para gerente PCD; Colégio Sigma abre vaga para merendeira; Instituto Iluminar procura por terapeuta ocupacional; Governo abre processo simplificado para professor, mediador e revisor de texto; Banco do Brasil lança edital com vagas para todo o Brasil.

Fiquem atentos as vagas do Novo Park Aquático local. Em breve. Essas e muitas outras vagas no Instagram @albuquerquenobre.