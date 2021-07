Comitiva Americana ficará no Acre por 10 dias para intercâmbio com forças de segurança

O governador Gladson Cameli (Progressistas) recebeu, no fim da manhã desta segunda-feira, 19, a visita da comitiva oficial da Embaixada dos Estados Unidos a Rio Branco. Os nomes dos membros da comitiva não foram revelados por questão de segurança. O grupo vai ficar no estado até a próxima quarta-feira, 28.

O governador Gladson Cameli destacou a importância da troca de experiências entre as forças de segurança do Acre e do Drug Enforcement Administration – DEA, que é um órgão de polícia federal do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Para ele, a maior dificuldade na parte da segurança é em relação às fronteiras do estado com a Bolívia e o Peru. “Temos problemas por conta do narcotráfico. Essa parceria mostra a seriedade do nosso governo. O trabalho do Paulo César é para mostrar para o mundo que aqui no Acre tem atuação ativa do Estado. A presença da comitiva reforça o compromisso da gestão”, declarou.

O secretário de segurança pública, coronel Paulo César, citou que desde o início do governo, o governador adotou uma política voltada para a segurança e fortalecimento nas fronteiras. Na opinião do gestor, para atuar no combate aos crimes nas fronteiras é preciso uma atuação específica, por essa razão, foi criado o Grupo Especial de Fronteiras (Gefron). “Desde o início dessa política identificamos que a segurança precisa de um aparato para melhoria da atuação”, ressaltou.

Paulo César frisou que como recompensa pelo árduo trabalho, o Estado vem aumentando o número de apreensões de drogas na região de fronteira. “Consequentemente, está baixando a violência”, contou.

De acordo com o governo, a reunião tratou do intercâmbio de treinamentos; cessão de equipamentos e tecnologias; apoio de combate ao narcotráfico e imigração ilegal; compartilhamento de informações; e conhecimento sobre as ações do Gefron nas áreas de fronteira.