HÁ TODA uma expectativa pela definição do governador Gladson Cameli (foto), sobre quem vai apadrinhar para ser o candidato ao Senado do seu grupo político, na eleição do próximo ano. E, é uma expectativa com justa razão, afinal de contas, são cinco os candidatos aliados, na disputa da única vaga de senador em 2022. A saber, Márcia Bittar (sem partido), Alan Rick (DEM), Vanda Milani (PROS) e Jéssica Sales (MDB) e Mailza Gomes (PP). Há entre integrantes da cúpula palaciana, quem defenda que, ele diga que apoiará a todos. Mas é uma tese que só funcionaria se ele estiver num partido que não tenha candidato a senador. Não é o caso atual, em que o governador, é filiado ao PP, e a sigla tem uma candidatura natural, a da senadora Mailza Gomes (PP). A tendência é que o governador Gladson empurre a decisão para 2022, para ver quem estará melhor posicionado nas pesquisas e conseguiu aglutinar mais apoios. Em qualquer cenário é uma conta que será difícil de ser fechada sem queixas, alguém não ficará contente. Será preciso muita habilidade do governador Gladson, na mexida da pedra mais delicada no tabuleiro da sua reeleição. O tempo é o senhor da razão.

HIPOCRISIA POLÍTICA

FOI só o Bolsonaro aparecer perdendo em todas as pesquisas que, puxou a falsa premissa de que, sem o “voto impresso” será roubado na eleição. A mesma urna eletrônica que lhe deu vários mandatos de deputado federal e a sua vitória a presidente. Hipocrisia política.

NAS MÃOS DO BOLSONARO

O IMORAL reajuste do Fundo Eleitoral para quase 6 bilhões de reais, aprovado num jaboti dentro da LDO, para ser derrubado só depende do Bolsonaro, basta ele vetar a matéria. Não vetar, significa ser avalista.

CUBA, AS DITADURAS, E OS EUA

VAMOS situar este debate sobre Cuba. Primeiro, Fidel Castro não derrubou um regime democrático, mas o cruel ditador Fulgêncio Batista. Só que, Fidel se transformou também num ditador tão cruel como Batista. Mais cruel que ambos contra o povo cubano, foi o EUA, com um bloqueio econômico e naval criminoso á Cuba desde 1962, não tão diferente de um campo de concentração. É a realidade. Não há santo nessa procissão.

O JABOTI DA BANDALHEIRA

NÃO HOUVE votação em separado do projeto que aumentou o Fundo Eleitoral. Só para esclarecer o assunto. Malandramente, foi colocado dentro do projeto da LDO, e não havia como se votar separado. Foi isso.

PARA SER COERENTE

O DEPUTADO FEDERAL Léo de Brito (PT) cantou de galo por votar contra. Para ser coerente não deveria receber um centavo do Fundo, para a sua campanha à reeleição em 2022. Sabe quantas vezes não receberá? Nenhuma.

COMEÇAR A SE VIRAR

COM a certa saída de dois potenciais fortes candidatos a deputado federal, o prefeito Mazinho Serafim (MDB) e deputado Roberto Duarte (MDB), é bom o presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo, ir procurando mais nomes para compor a chapa para a Câmara Federal.

O MESMO MOTE PARA A ALEAC

O MESMO MOTE vale para a ALEAC. Sem os deputados Roberto Duarte (MDB) e Meire Serafim (MDB), que sairão, de forte restará a deputada Antonia Sales (MDB).

É O QUADRO

NA AVALIAÇÃO de dirigentes do PP, só há uma alternativa para o governador Gladson não colocar a senadora Mailza Gomes (PP) na sua chapa ao Senado, indo para um outro partido. Ficando no PP, ela será a candidata natural.

NEM UM MOVIMENTO

ATÉ AGORA não foi feito nem um movimento do governador Gladson para deixar o PP. Deve ficar.

CAMINHA PARA A DISPUTA

TODOS OS CENÁRIOS estão a indicar que o bloco dos partidos de esquerda deve caminhar com a candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB) ao governo, em 2022.

FAZ PARTE DO JOGO

O EX-SENADOR Jorge Viana (PT) ficar alentando que, tanto pode sair para o governo ou para senador, no próximo ano, é do jogo, seu foco é na vaga do Senado.

FOCO NO SENADO

O SENADOR Márcio Bittar (MDB) e a sua candidata ao Senado, Márcia Bittar, conseguiram reunir expressivo número de motociclistas na motociata de ontem a favor do Bolsonaro e do voto impresso, em Cruzeiro do Sul.

ÚNICA MANEIRA

A ÚNICA maneira que restava para marcar posição contra o Fundo Eleitoral, votado acoplado à LDO era o expediente usado pelo deputado federal Alan Rick (DEM), registrar a sua posição contra o aumento em voto escrito.

POSIÇÃO INDEFINIDA

O VICE-GOVERNADOR Rocha continua filiado ao PSL, que já se manifestou a favor da reeleição do governador Gladson. Rocha não decidiu se será ou não candidato a deputado estadual. Não precisará renunciar ao mandato.

NÃO ESTARÃO NA PINDAÍBA

OS CANDIDATOS regionais do PT não estarão na pindaíba na campanha do próximo ano, o partido está entre os que ficaram com o maior naco do Fundo Eleitoral de 6 bi.

OUTRO BUIADO

OUTRO que terá dinheiro a rodo para jogar na campanha dos seus candidatos proporcionais é o PSL, a verba que lhe será destinada do Fundo Eleitoral é das maiores.

DONO DA BOLA

FOI FORMADA pelo governo uma comissão para percorrer os municípios e conversar com a classe política. Não deve funcionar, o político; por menor que seja a sua patente, quer conversar com o dono da bola, e não com os bandeirinhas. Na política, se fala com quem resolve.

CHAPA FECHADA

O ATRATIVO de não aceitar ninguém com mandato funcionou, o PSD já está com a sua chapa fechada para a disputa de vagas na ALEAC. E com bons nomes no rol.

JANELA VAI DEFINIR

A JANELA para a troca de partidos, que deverá ser aberta no início de 2022, é que vai definir como ficarão as composições políticas. Uma coisa é certa: os deputados dos pequenos partidos vão se abrigar nas grandes siglas.

MENOS, DUARTE!

O DEPUTADO Roberto Duarte (MDB) contestou os resultados ruins do Bolsonaro em pesquisas de institutos nacionais, com base, segundo ele, na motociata de ontem em Cruzeiro do Sul. Um bairro de SP tem peso maior que o eleitorado de todo o estado. Menos, Duarte! Menos!

E, AGORA, SEU ZÉ?

“ALGUNS MEDICAMENTOS foram testados e não mostraram benefícios clínicos na população de pacientes hospitalizados, não devendo ser utilizados.” MINISTÉRIO DA SAÚDE, em documento que cita a hidroxicloroquina, a cloroquina, a ivermectina e outras panaceias ineficazes patrocinadas por Jair Bolsonaro. (Deu na VEJA).

MUITO SE DEVE

NÃO TER HAVIDO um maior número de mortes pelo COVID-19 no estado, deve-se ao fato do governador Gladson não ter seguido o negacionismo da ciência.

FRASE MARCANTE

“Qualquer palavra que você disser, a mesma você ouvirá”. (Ditado grego).