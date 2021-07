Inpe aponta que Acre registrou 205 focos de incêndio nos primeiros sete meses do ano

O Instituto Federal do Acre anunciou nesta sexta-feira (16) que vem garantindo a captação de recursos extraorçamentários para manter suas atividades. Com a aprovação em três editais nacionais, a Proex já conseguiu a captação de R$ 1.092.600 em recursos extraorçamentários, valor que pode chegar a R$ 1.182.683 ao longo de 2021. A iniciativa é motivada pelos cortes cada vez maiores no orçamento da educação, que colocam em risco a continuidade das ações de extensão, gerando impactos na função social que o Ifac desempenha.

Segundo o pró-reitor de Extensão do Ifac, Fábio Storch, os recursos captados já ultrapassam os valores próprios destinados às ações de extensão do Ifac. “Desde 2016, a partir dos esforços para captação de recursos extraorçamentários, conseguimos valores que possibilitaram lançamento de editais, aquisição de equipamentos para apoiar a iniciação à robótica, além de um novo Domo para o planetário móvel do Ifac e telescópios espaciais”.

Um dos editais em que a Proex captou recursos foi o do Projeto Academia do Futebol, que garantiu R$ 400.798,17 para o Instituto. Com o projeto, o Ifac vai implantar oito núcleos em Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri para o desenvolvimento do futsal entre crianças e adolescentes. Vários outros projetos também poderão ser encaminhados. (Com assessoria)