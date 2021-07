Gladson investe R$ 12 milhões para melhorar infraestrutura e educação no Vale do Juruá

O governador Gladson Cameli entregou na manhã deste sábado, 17, em Cruzeiro do Sul, 15 novas máquinas para o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre), que serão utilizadas na abertura e melhoria de ramais da região. O investimento é de R$ 6 milhões. O equipamento entregue é parte de um lote de 92 novas máquinas que o Deracre destina para todo o Estado .

A reestruturação do Departamento na região é a estratégia do governo para melhorar a infraestrutura das ruas nas cidades, ramais e aeródromos em todo o Estado. “O Deracre pode até não conseguir fazer tudo mas está trabalhando em todo o Estado melhorando a infraestrutura na cidade e zona rural dos municípios. Quero dizer que a identidade visual, a cor é pra gente saber onde estão porque tem equipamento que até hoje não foi encontrada”, citou.

A ordem, segundo Gladson, é não perder um dia do verão Amazônico para trabalhar nos ramais. “O Deracre no Juruá tinha quatro máquinas velhas, mas investimos e agora a ordem para a direção do Deracre é arregaçar. Vazar para os ramais é arregaçar porque no verão não tem domingo de folga não”, destacou.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Cruzeiro do Sul, Francisco das Chagas Rodrigues Santos, acredita que o equipamento será suficiente para atender a demanda das vias vicinais. “A gente esperava 6 patrulhas, mas essas 5 devem dar conta do serviço”, pontuou.

O trabalho do Deracre inclui a ligação entre os municípios. Porto Walter, que só tem ligação com os demais municípios pelo Rio Juruá ou via aérea, vai ganhar uma estrada. o governador já anunciou licenciamento Ambiental por parte do Instituto de Meio Ambiente do Acre. As novas máquinas não vão atender os municípios de Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, que serão atendidos por meio de convênios .

Educação

No evento também foram entregues ônibus escolares para os municípios de Rodrigues Alves e Porto Walter. O gestor também assinou Ordem de Serviço para Manutenção de escolas, ginásios de esporte e a sede do Núcleo de Educação em Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, Cruzeiro do Sul e instalação de duas quadras de Futebol Society em grama sintética com Arquibancada e Iluminação em LED em Cruzeiro do Sul (AC). O investimento é de R$ 6 milhões

A Delegacia de Mâncio Lima, que funciona em uma sala improvisada no quartel da Polícia Militar, vai ganhar sede nova. A Ordem de serviço para construção do Centro Integrado de Segurança Pública Cidadania no município, também foi dada.

Os prefeitos de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, de Rodrigues Alves, Jailson Amorim e de Mâncio Lima, Isaac Lima, agradeceram ao governante pelos equipamentos. E os agradecimentos do governador durante a fala foram para os gestores municipais , senadores Márcio Bittar, Sérgio Petecão e Mailza Gomes, além da deputada federal Jessica Sales e a toda a bancada federal.

Bem humorado

O bom humor e a animação do governador Gladson Cameli neste sábado, 17, em Cruzeiro do Sul, na entrega de maquinário para o Deracre, chamou atenção de todos os presentes.

Durante o discurso de uma liderança rural, seu Deja, do Ramal Caracas, cobrou de Gladson, celeridade nos trabalhos dos ramais e um caminhão para o escoamento da produção agrícola local . “O governador estava um pouco lento aqui nesse setor, mas agora se espertou. Entregou esse maquinário e agora vai”, relatou seu Deja.

Abraçado ao agricultor o gestor riu e disse. “É por isso que eu gosto desse povo simples e verdadeiro e político que pensar que o povo é besta é melhor se enterrar porque o povo não é besta não”, assegurou Cameli prometendo entregar um caminhão para o Ramal dos Caracas.