Com sinalização de trégua, Rio Branco não registra morte por guerra de facções há 24 dias

A guerra entre facções parece ter dado uma trégua em Rio Branco. Segundo levantamento realizado pela equipe do ac24horas, há 24 dias, ou seja, três semanas e meia, Rio Branco não registra nenhum homicídio ligada ao tensionamento entre organizações criminosas. Os dados corroboram com uma suposta trégua, uma espécie de cessar-fogo entre as facções Bonde dos 13 e Comando Vermelho, que comandam o tráfico de drogas, armas, roubos e prostituição no Estado. A trégua teria sido dada por meio de comunicados nas redes sociais.

Segundo dados, a última morte em decorrência das facções foi a de Edicleuson Brito, 46 anos, que foi executado com nove tiros na tarde de terça-feira, 22 de junho, dentro de sua residência, localizada na rua Boulevard Augusto Monteiro, situada no bairro Triângulo Novo, no Segundo Distrito de Rio Branco. O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame cadavérico. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Na época, a polícia levantou que a motivação do crime pode ter sido ocasionada por Edicleuson ter denunciado à polícia uma “boca de fumo”.

As mortes violentas e tentativas de homicídios que vem ocorrendo nos últimos dias são ligadas a casos passionais ligados a bebedeira e brigas de famílias, sem participação do crime organizado, conforme apurou a reportagem.

Segundo dados do Observatório Criminal do Ministério Público do Acre (MPAC), as Mortes Violentas Intencionais (MVI) ocorridas no 1º semestre de 2021 apresentaram redução expressiva de 17,2%, se comparadas ao total ocorrido no mesmo período de 2020. De acordo com os números, em 2020 houve 134 mortes até junho, em 2021 houve a diminuição para 111 mortes.

Em uma análise dos municípios, os dados do Observatório mostram que Rio Branco teve uma diminuição de 112 mortes intencionais para 78, ou seja, uma diminuição de 30,4%, no período 1º semestre de 2020 com o de 2021. Ressalta-se que Rio Branco, no 1º semestre de 2021, concentrou 64,5% do total de MVI ocorridos em todo o Acre.

Ao ac24horas, o secretário adjunto de Segurança Pública, Maurício Pinheiro, afirmou que a diminuição de mortes violentas ocorre devido a uma intensificação de todo o sistema de segurança do Estado no combate à criminalidade. Ele ressaltou que a Segurança intensificou a presença no Segundo Distrito de Rio Branco, responsável pelos números de 40% de mortes intencionais registradas em Rio Branco.

“A informação que temos é que foi feito uma trégua entre as facções, não uma aliança. Essa trégua segundo as redes sociais foi decretada semana passada. Os índices de homicídio caíram, mas também colocamos essa queda não a essa trégua, mas sim a intensificação das forças de segurança principalmente no Segundo Distrito. Essas ações foram intensificadas desde semana passada, principalmente na segunda regional, que corresponde a 40% das mortes violentas na nossa capital”, afirmou