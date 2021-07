Lei vai multar em R$ 2 mil quem praticar maus-tratos a animais

Nesta quinta-feira, 15, em Cruzeiro do Sul, o governador Gladson Cameli vistoriou obras executadas pelo governo no município.

Na duplicação de 12 quilômetros da rodovia estadual AC-405, o gestor acompanhou os serviços de terraplanagem e agradeceu o empenho dos operários, que trabalham no local. A obra iniciada em junho deste ano conta com investimentos de R$ 36 milhões.

Cameli também acompanhou o andamento da fase final de revitalização do estádio Arena do Juruá, que estava abandonado há vários anos. A parte estrutural foi concluída e nos próximos dias, começam os trabalhos de reconstrução do gramado.

“O verão chegou e daqui para frente, é só trabalho e mais trabalho em prol das pessoas. Esse é o governo do presente preparando e construindo o Acre do futuro. Além de aquecer a nossa economia, também estamos proporcionando todas as condições para temos um estado com melhores oportunidades para todos”, afirmou.

Segurança Pública

O governador também esteve no quartel da Companhia de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar, que passa por reformas na futura sede do Centro Integrado de Comando e Controle – CICC, onde já funcionou o Hemonúcleo. O espaço contará com equipamentos de última geração para o videomonitoramento de pontos estratégicos, assim como o apoio operacional e técnico no patrulhamento preventivo e repressivo.

Acompanhando o governador, o comandante do 6° Batalhão da Polícia Militar, tenente coronel Evandro Silva, destacou a relevância do CICC. “Este centro será um divisor de águas na parte de tecnologia para que possamos fazer um trabalho de Segurança Pública com maior eficiência para a sociedade, além de incrementar nossas ações no combate a criminalidade”, comentou

Educação

Nesta Sexta-feira, 16, às 15 horas, Cameli vai entregar ônibus escolares para os Municípios de Rodrigues Alves e Porto Walter e também vai assinar Ordem de Serviço para manutenção de escolas, ginásios de esporte e a sede do Núcleo de Educação em Porto Walter e Marechal Thaumaturgo e Cruzeiro do Sul . Ele ainda entregará máquinas para Deracre Juruá. As atividades de sexta-feira serão realizadas na Avenida Mâncio Lima.