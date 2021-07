Bandido é morto e dois funcionários ficam feridos durante tentativa de assalto em escola de Rio Branco

Um bandido não identificado foi morto e dois funcionários ficaram feridos durante uma tentativa de assalto na Escola Lourival Sombra P. Lima, localizada na Rua São Francisco, no bairro Tangará, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia, o criminoso juntamente com um comparsa chegou em uma motocicleta quando um deles desceu da moto e em posse de uma arma de fogo foi até a secretaria da escola e anunciou o assalto.

O secretário da escola, de 31 anos, que possui porte de arma de fogo, reagiu e trocou tiros com o bandido. Durante a ação, o bandido foi morto com 15 tiros. Já o servidor foi atingido com três tiros, um na mão, peito e abdômen.

A coordenadora de ensino da escola, de 50 de anos, foi ferida com um tiro que transfixou o corpo. Uma funcionária que estava na secretaria, conseguiu ainda correr e pedir ajuda no Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Acre (SINPOL-AC), que fica ao lado da escola. Os policiais se deslocaram até ao local e quando chegaram encontraram as vítimas feridas e o bandido morto.

Duas ambulâncias do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos aos servidores e os encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em criminalística. Em seguida, os militares fizeram patrulhamento na região em busca de prender o outro bandido, porém não obtiveram êxito.

O Corpo do criminoso foi removido da escola e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos. O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).