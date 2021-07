Quinta-feira será de muito calor e sem chuvas no Acre, aponta previsão do Sipam

O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Acre (Detran/AC) tornou público nesta quinta-feira, 15, a abertura de dois editais de leilão de motocicletas apreendidos em Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima. Os editais foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE).

O leilão de Mâncio Lima será realizado no dia 22 de junho, às 8h, de forma on-line no site: https://www.loteleiloes.com.br e o de Cruzeiro do Sul no dia 20 de julho, às 8h, pelo mesmo link: https://www.loteleiloes.com.br. O cadastro dos interessados em participar dos leilões se encontra disponível no local de visitação ou via internet no site do Leiloeiro Oficial: www.saleiloes.com.br.

Há motos que podem ser adquiridas com um lance inicial de R$ 700,00 até R$ 2,5 mil. Os dois leilões ocorrerão de forma on-line. A visitação poderá ser on-line também, no site citado acima no campo Leilão aberto na relação de lotes do leilão mediante fotos, onde consta descrição do lote, após o cadastramento e inclusão da imagem dos lotes.

Quando se tratar de motocicleta, será até quatro fotografias digitais nas seguintes condições: 1ª foto – frente; 2ª foto – traseira; 3ª foto – lateral esquerda e 4ª foto – lateral direita;

Serão leiloados motocicletas removidos, apreendidos e retirados de circulação por medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Conforme o documento, os veículos estão em estado conservado e aptos para circulação.

Para mais informações, clique aqui e veja o edital.