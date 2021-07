Neném chama a atenção para a falta de segurança e de manutenção de vias e praças

O deputado Neném Almeida (Podemos) voltou a chamar a atenção das autoridades quanto à falta de políticas de manutenção e conservação de ambientes públicos.

O parlamentar salientou que a pandemia obrigou à população a dar prioridade para atividades em ambientes abertos, ao ar livre. No entanto, é cada vez mais comum as pessoas se depararem com equipamentos públicos abandonados e sem conservação. Citou como exemplo a falta de iluminação da estrada do aeroporto, muito utilizada por ciclistas, a reforma da Concha Acústica do Parque da Maternidade, que ainda não foi entregue, as calçadas e ciclovias da Avenida Amadeo Barbosa, área muito utilizada para a prática a atividades físicas no passado.

O deputado comentou que não lhe traz satisfação nenhuma em fazer esse tipo de apontamento na tribuna e que gostaria muito de voltar dentro de poucas semanas para comentar sobre as mudanças e elogiar as iniciativas, caso elas venham a acontecer.

Neném Almeida destacou, ainda, que a falta de conservação dessas áreas públicas, aliada ao baixo número de efetivos das nossas forças de segurança, acabam criando um ambiente propício para o vandalismo e a bandidagem. “Sair a noite para fazer uma caminhada ou passear de bike sozinho ou com a família é brincar com a própria sorte. O mato está alto e não tem iluminação pública, se acontece o pior e você tenta correr, do jeito que estão o pavimento e as pontes de madeira dos Parques da Maternidade e do Tucumã é capaz de cair em um buraco. Você nem sabe o que é pior”, comentou.