Acre registra três mortes e mais 11 casos da Covid-19 nesta terça

A primeira parte da auditoria realizada na Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE) foi entregue na manhã desta terça-feira, 13, pela Controladoria Geral do Estado (CGE) ao Tribunal de Contas do Estado do Acre. A ação é uma demanda do governador Gladson Cameli para apurar suposta malversação de recursos públicos e outros eventuais ilícitos desde 2016.

A auditoria foi entregue ao presidente do TCE, conselheiro Ronald Polanco, pelo próprio controlador geral do Estado, Luis Almir Soares, que liderou uma equipe de 16 auditores do órgão na Educação.

O controlador informou que foi feita uma auditoria em forma de amostragem nos contratos de terceirizados, almoxarifados e transporte. A próxima etapa, que é a segunda fase, já está em execução e deve ser entregue nas próximas duas semanas.

Segundo divulgado pelo governo, além de pontos como a redução em 30% dos serviços terceirizados, a CGE cita ainda que é preciso adequar e reformar os galpões do almoxarifado e da merenda escolar, seguindo os requisitos de segurança estabelecidos por padrões internacionais e utilizados em empresas privadas, a normatização do recebimento de insumos, com a criação de uma comissão específica para recebimento de material e controle de estoque, e tantos outros pontos.

