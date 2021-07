Ministério Público recebe primeira denúncia de assédio contra Frank Lima e começa apurar conduta do gestor

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) confirmou nesta segunda-feira, 12, que uma mulher fez a primeira denúncia contra o secretário municipal de saúde de Rio Branco, Frank Lima, por prática de assédio sexual. Agora, com a denúncia realizada junto ao Centro de Atendimento a Vítima, o órgão dará início às investigações para apurar a conduta do gestor da saúde municipal.

De acordo com informações ainda não confirmadas oficialmente, pelo menos sete servidoras públicas que trabalham na saúde municipal teriam reclamado de assédio por parte do secretário. Ao ac24horas, Frank afirmou que as denúncias se tratam de vingança por conta do trabalho que vem fazendo no Fundo Municipal de Saúde, que ele acusa de cometer irregularidades.

O prefeito Tião Bocalom disse à reportagem que acredita nas palavras de Frank e reforçou que as denúncias teriam como objetivo intimidar Frank. Nesta manhã, a assessoria do município garantiu que o posicionamento do prefeito é de confiança na inocência do gestor. Bocalom garantiu que Frank não será afastado do cargo. “Ele vai responder no cargo. O prefeito respeita as mulheres e as denúncias. Só que ele conhece o Frank, é uma pessoa da confiança dele”, explicou.