Insegurança nos hospitais será denunciada ao Ministério Público

A transição do sistema de água e esgoto da capital acreana vem sendo discutida entre representantes do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), o Departamento de Água e Esgoto do Estado (Depasa) e a Procuradoria Geral do Estado desde a última semana. A previsão da prefeitura de Rio Branco é que a partir do mês de outubro de 2021, o sistema esteja completamente sob a responsabilidade do município.

Na semana passada, as autoridades discutiram os aspectos legais da mudança e suas adequações e o alinhamento jurídico para que o retorno do sistema seja realizado sem imprevistos.

A prefeitura afirma que estado e município estão atuando com responsabilidade e cuidado, para que a devolução do serviço ocorra sem nenhum prejuízo aos rio-branquenses.

“Foi uma reunião entre diretorias para alinhar as etapas de transição. Reuniões como essa se tornarão mais frequentes, pois nessa fase precisamos ter um relacionamento estreito para que o sistema retorne com segurança” declarou a presidente do Saerb, Pollyana L Souza.