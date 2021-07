Gladson entrega mais 440 títulos definitivos aos moradores da Sobral em Rio Branco

Na tarde desta segunda-feira, 12, o Instituto de Terras do Acre (Iteracre) entregou diversos títulos definitivos de propriedades aos moradores do bairro Sobral, em Rio Branco.

O evento ocorreu e contou com a presença dos deputados estaduais José Bestene (Progressistas) e Cadmiel Bonfim (PSDB), o deputado federal Alan Rick (DEM), a senadora Mailza Gomes (Progressistas) e o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

Cerca de R$ 836 mil reais foram investidos pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) para a entrega de mais 440 títulos definitivos a moradores que residem na região do bairro Sobral, na capital acreana. A entrega ocorreu na tarde desta segunda-feira, 12, na Escola João Paulo II, situada na estrada do Colégio Agrícola.

Na solenidade, o Instituto de Terras do Acre (Iteracre) entregou 312 títulos aos moradores da Baixada da Sobral. Os demais serão destinados posteriormente aos 128 restantes. O título é uma espécie de certidão de nascimento do imóvel, que garante a propriedade e o direito de herança. Com ele em mãos, os proprietários terão a possibilidade de acesso às políticas públicas e financiamentos bancários, podendo investir nos imóveis, tornando-os cada vez mais valorizados.

O governador Gladson Cameli disse que em seu governo será entregue o documento regularizado pago pelo Estado. “Teve gente que passou mais de 30 anos para receber esse título que garante a propriedade ao morador. A obrigação do Estado é ajudar a vida das pessoas”, ressaltou.

O prefeito Tião Bocalom parabenizou a ação do governo. Segundo ele, nas gestões anteriores era entregue apenas um papel sem nenhuma serventia. “O importante do título não é o papel, mas a utilidade dele. Hoje em Rio Branco temos mais de 200 loteamentos irregulares”, comentou.

Já o diretor do Iteracre, Alírio Wanderley, enalteceu o trabalho e esforço do órgão na identificação das famílias. “Esse título já foi registrado em cartório onde as pessoas não terão mais gastos algum. As pessoas poderão fazer investimentos no banco, esse documento é de vocês”, disse. Dados do governo mostram que em 2019, o Iteracre entregou quase mil títulos de propriedade, nos primeiros meses, principalmente em Rio Branco e Senador Guiomard.