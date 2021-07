Comitê do Tribunal de Justiça decide manter suspensos os atendimentos presenciais

O Comitê de Retomada das Atividades Presenciais (Corap) do Tribunal de Justiça do Acre reuniu-se na sexta-feira, 9/7, e deliberou sobre novas medidas e cuidados para evitar a propagação da Covid-19 no âmbito do Judiciário.

Os atendimentos presenciais permanecem suspensos, com a equipe do Judiciário atuando em Regime de Plantão Extraordinário e somente atos processuais urgentes são realizados presencialmente, com quantitativo de até 30% da força de trabalho. Para entrar em contato ou obter informações com algum dos setores ou comarcas do estado é possível acessar o Balcão Virtual de atendimento ou por ligação e WhatsApp.

Além disso, duas decisões foram tomadas na reunião, que aconteceu de forma presencial, mas seguindo os protocolos de segurança estabelecidos. Uma delas indeferiu o retorno das atividades da academia do TJAC, localizada no Centro Médico, no prédio sede, que atende o público interno do Judiciário.

O Comitê autorizou a utilização das salas passivas dos Fóruns de todas as Comarcas do Acre para realização de audiências por meio de videoconferência.

O Estado do Acre segue sob a bandeira amarela do risco da Covid-19.