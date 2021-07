Risco de queimadas é alto ou critico no Acre neste sábado (10), diz Sema

O governo do Estado do Acre realizou na tarde desta sexta-feira, 9, o lançamento do auxílio emergencial financeiro, o Cartão do Bem, na cidade de Rio Branco, para famílias em vulnerabilidade social decorrente da pandemia – Covid-19. Apenas as cidades de Assis Brasil e Santa Rosa do Purus ainda não receberam o auxílio.

O benefício será concedido mensalmente, no valor de R$ 150,00 pelo período de três meses, com concessão de um benefício por família. Somente em Rio Branco serão 452 famílias contempladas com o programa social.

O programa tem como objetivo atender os 22 municípios do Estado do Acre, garantindo a segurança alimentar e nutricional das famílias contempladas, bem como fomentar a dinamização do comércio local, visando reduzir os impactos provocados pela pandemia da Covid-19.

O Programa Auxílio do Bem tem como meta atingir 18.888 famílias que ainda não foram contempladas com nenhum benefício pecuniário. Os recursos são provenientes do Banco Mundial no valor de R$ 9,5 milhões.

De acordo com a vice-prefeita, Marfisa Galvão (PSD), a prefeitura está empenhada na melhoria da vida das pessoas. “A parceria é aumentar o número de funcionários e beneficiários do cartão. Obrigado governador por conseguir realizar essa ação social importante”, ressaltou.

O governador Gladson Cameli (Progressistas) frisou que o auxílio vai ajudar as famílias carentes, e ainda segundo ele, apesar do pouco recurso, o Acre é um dos poucos estados que dispõe de um auxílio. “O cartão é para quem não tem nenhum tipo de ajuda. Estamos dando esse valor simbólico, mas, que ajuda bastante”, concluiu.