Governo do Acre entregará títulos definitivos a moradores da Sobral

O trabalho do senador Marcio Bittar (MDB) na relatoria do Orçamento Geral da União 2021 já rendeu ao Acre mais de R$ 270 milhões. O governo estadual recebeu a maior parte: R$ 188 milhões, sendo R$ 138 milhões para o Deracre e R$ 50 milhões para a Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa).

E as destinações de recursos, com carimbo de diferentes ministérios do governo Bolsonaro, não param por aí. As prefeituras da capital e do interior também foram irrigadas com o dinheiro do Orçamento.

Para Rio Branco, o aporte foi de R$ 30 milhões, a serem aplicados na recuperação de vias e asfaltamento. O mesmo destino será dado aos R$ 30 milhões enviados para Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó – com o acrescimento de que esses dois últimos aplicarão, também, na construção de unidades habitacionais.

Mâncio Lima recebeu R$ 3 milhões. E Manoel Urbano e Rodrigues Alves, R$ 2 milhões cada um.

Nesses tempos de pandemia, a preocupação do senador com o setor de saúde se refletiu no envio de R$ 20 milhões para a Santa Casa de Misericórdia. Os recursos serão usados na compra de equipamentos hospitalares.

“Essa é a primeira fase das destinações que temos feito”, disse Marcio Bittar. “Outros municípios serão contemplados em breve. Aliás, não tenho conhecimento de que o Acre tenha recebido tantos recursos do governo federal como agora, na gestão do presidente Bolsonaro”, assegurou.

Detalhamento

Os R$ 50 milhões enviados à Sepa serão gastos na compra de maquinários para todos os municípios do estado. São tratores, colheitadeiras e caminhões.

“Eu espero que o Acre consiga avançar com muitas obras em favor dos produtores rurais, contribuindo para aquecer a economia local, porque eu acredito que o agronegócio é o caminho para o crescimento do nosso país e a base da nossa economia”, disse Bittar.

Conhecedor da realidade da infraestrutura do estado, o senador emplacou no Orçamento R$ 138 milhões para a recuperação das rodovias estaduais, a saber: (AC-90), em Rio Branco; AC-10, entre Rio Branco a Porto Acre; AC-40, de Rio Branco até Plácido de Castro; e AC-475, de Plácido a Acrelândia.

Outros R$ 40 milhões se destinam à pavimentação da AC-445, que liga o município do Bujari à Vila do V, em Porto Acre. E mais R$ 8 milhões serão investidos na construção da Ponte do Andirá, em Porto Acre.

Entenda como funciona o trabalho do relator do Orçamento

O Orçamento Geral da União possui recursos chamados de RP9, que são emendas de Relator-Geral.

Para liberar os valores, os ministros fazem uma solicitação ao relator. Ele então consulta os parlamentares de todos os estados, que indicam os recursos e os pedidos são enviados aos ministérios. Só então o relator-geral aponta quais entidades receberão os recursos marcados.

É por isso que o nome do senador Marcio Bittar aparecerá como indicador das emendas dos estados, prefeituras e entidades do Brasil inteiro. E isso acontece apenas porque ele é o responsável pelo envio das informações, não o responsável pela alocação do recurso.