Acre reduz novos casos em 27,8% e quase 18% o número de mortes pela Covid-19 em julho

Com o aumento no número de pessoas que são vacinadas, o registro de novos casos e mortes provocadas pela Covid-19 vai diminuindo no Acre. É o que se verifica nos nove primeiros dias deste mês de julho.

No mês passado, neste mesmo período foram registradas 892 novas pessoas infectadas com a doença, o que representava uma média de quase 100 casos diários. Já neste mês de julho, os números são menores. De acordo com os boletins divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) foram registrados em julho, até agora, 664 novos casos em 9 dias, o que representa uma média diária de 73,8 casos. A redução, se comparado os dois períodos, foi de quase 28%.

As mortes também reduziram em comparação ao mesmo período. Este mês, nos nove primeiros dias, já foram registradas 28 mortes provocadas pela pandemia contra 23 óbitos no mês passado, uma redução de quase 18%,

A diminuição reflete na tranquilidade das unidades de saúde. De acordo com o monitoramento da Sesacre, hoje a taxa de ocupação de leitos de UTI é de apenas 21,7% e de 14,62% dos leitos clínicos.

No entanto, apesar das boas notícias, o Comitê de Acompanhamento Especial da Covid-19 anunciou que o Alto Acre volta para a bandeira amarela após aumento de mortes e deixa claro que a adoção de medidas preventivas, como uso de máscaras, álcool em gel e evitar aglomeração continuam extremamente necessárias.