Sexta-feira será de tempo aberto e céu claro no Acre, aponta previsão do Sipam

A Secretaria de Saúde do Acre (Sesacre) iniciou nesta semana a instalação do tomógrafo no Hospital Regional do Alto Acre, em Brasileia. A ação vai beneficiar toda a população da região que não dispunha do aparelho e que agora está sendo instalado.

O aparelho de tomografia computadorizada capta imagens detalhadas que reconstroem tridimensionalmente partes do corpo e dão aos médicos uma visão fiel do esqueleto, dos pulmões e das vias aéreas, além de outros órgãos internos.

O governador Gladson Cameli enfatizou que a ação vai beneficiar a regional, que não dispunha do aparelho. “Os pacientes que precisarem do exame não precisarão se deslocar para a capital ou procurar a rede privada para realizar o exame de apoio e diagnóstico. Esse é o nosso maior objetivo como governo, que é melhorar a vida das pessoas!”, enfatizou.

Montagem

Antes do atendimento e instalação mecânica do tomógrafo são necessárias várias etapas. A primeira teve início no dia 6, com a aplicação da resina e autonivelante no piso. No dia 7, foi executada a cura da resina e nesta quinta-feira, 8, foi executada movimentação/conferência dos materiais com base no RT (unidade de flash multifunções de posicionamento e alcance das unidades).

Já na sexta-feira, 9, inicia a fixação do gantry (suporte circular do aparelho de tomografia), passagem e conexão dos cabos. E no dia 10, ocorre a finalização da instalação mecânica e vistoria final para programação da 2ª etapa. “Não havendo intercorrências nessa etapa, podemos dar início a essa instalação na nova sala à partir de 2 de agosto. O tempo médio estimado para liberação do equipamento para exames teste é de 5 dias úteis”, explica a secretária de Saúde, interina, Muana Araújo.

Para confirmação da agenda de instalação precisamos que o Laudo de Aterramento com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) esteja disponível até 29 de julho. Com êxito total nas etapas anteriores, poderá ser iniciado o agendamento da etapa de aplicação (treinamento operacional) a partir do dia 9 de agosto.