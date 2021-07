TJAC mantém condenação de latrocidas que mataram produtor rural em Brasiléia

O presidente estadual do Partido dos Trabalhadores no Acre (PT-AC), Cesário Braga, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 8, para cutucar o envio de R$ 300 mil pelo senador Márcio Bittar (MDB) a cidade de Bauru, interior de São Paulo.

Mais cedo, a prefeita da cidade fez agradecimentos aos parlamentares que enviaram recursos aos municípios, inclusive, ao senador acreano. Na publicação, a gestora afirmou que os recursos são para custeio e equipamentos e já constam no Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Na publicação, Cesário afirmou que virou rotina Márcio Bittar destinar emendas parlamentares para outros estados ao invés do Estado que foi eleito. O petista relembrou o envio de R$ 20 milhões para a pequena Gameleira em Goiás e R$ 30 milhões para o estado do Ceará.

Na época, Bittar afirmou que todo recurso do Governo Federal é disputado por diversos lugares do Brasil e que como relator e vice-líder do governo no Senado procurou atender a todos na medida do possível. O emedebista descartou a existência de orçamento paralelo e afirmou que a “oposição não tem escrúpulos em atacar levianamente quem trabalha pelo Brasil”

“Sabemos que ainda vai haver muitas investigações sobre esses 50 milhões, que são frutos de um orçamento secreto, supostamente ilegal, do governo Bolsonaro – liberado para parlamentares da base do governo em troca de apoio em votações. Porém, mesmo com todas as suspeitas em cima dessa fortuna liberada, cabe destacar que o senador não enviou um único centavo desses milhões para o nosso estado que de bom grado lhe concedeu um mandato”, afirmou Cesário.

“Ora, os R$ 300 mil que Marcio Bittar destinou a riquíssima cidade de Bauru, pode parecer pouco à primeira vista, mas seria suficiente para sanar um dos inúmeros problemas que temos no governo, como a ambulância do Jordão, que está quebrada desde o ano passado, ou do Santa Luzia em Cruzeiro do Sul, que foi substituída por um rabecão velho. Sem falar que se optasse por alocar em alguma das prefeituras, bastava escolher um município do Acre que o prefeito diria um desafio e o senador poderia ajudar e fazer valer o voto popular acreano que lhe deu a mordomia de oito anos de mandato. Porém, Márcio Bittar, nosso ilustre relator do orçamento, prefere manter relações questionáveis com suas emendas ao invés de cuidar do boníssimo povo acreano que de quatro em quatro anos recebe sua visita e que nunca lhe fechou a porta”, afirmou.