Operação em postos do Acre não chega a cidades onde o litro da gasolina é de quase R$ 9

O deputado Nicolau Júnior (Progressistas) participou, nesta última quarta-feira (07), do encerramento dos trabalhos do Posto Mão Amiga, no bairro do Aeroporto Velho, que se constituiu em uma estratégia emergencial de muito sucesso da gestão do prefeito Zequinha Lima no combate a pandemia da Covid-19, atendendo à população acometida pela doença em Cruzeiro do Sul.

Atualmente, com grande redução dos casos diários da Covid-19 o município de avança agora de forma exemplar no trabalho de vacinação da população, com apoio dos profissionais de saúde e se destaca como o que mais vacinou, o que tem colaborado para a diminuição dos casos da doença, o que permitiu o encerramento dos trabalhos no posto.

O deputado Nicolau Júnior lembra que durante o pico da pandemia eram contabilizados mais de 300 casos diários da doença e atualmente este número tem ficado entre cinco a dez casos, o que mostra que e a organização e as ações de enfrentamento da doença na gestão do prefeito Zequinha Lima foram acertadas e contribuíram com a diminuição dos casos.

Nos seis meses de funcionamento os médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem do Posto Mão Amiga realizaram mais de 12 mil horas de trabalho intenso no atendimento há mais de 17 mil pacientes e ainda mais de 5.800 exames laboratoriais, entre Swab, sorologia e testes rápidos que atenderam as pessoas com sintomas ou acometidas da doença.

Nicolau Júnior parabenizou o prefeito Zequinha Lima pela estratégia acertada da prefeitura de Cruzeiro do Sul, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, desde o início da pandemia, num trabalho muito sério de combate a Covid-1 e agradeceu também aos parceiros como o Ministério Público do Estado do Acre que contribui na fiscalização.

“O prefeito Zequinha Lima tomou as decisões corretas, no momento certo em que a pandemia estava mais elevada e devido aos estudos e a organização implementada o resultado é a diminuição do número de casos. Claro que teve a vacinação que avançou em Cruzeiro do Sul e o município é exemplo do que mais vacinou sua população”, destaca.

Nicolau lembra ainda que atualmente em Cruzeiro do Sul estão sendo vacinadas as pessoas de 22 anos de idade. “Como cruzeirense tenho uma alegria muito grande em ver que a população acreditou e temos um prefeito e um governo que estão aliados e fazendo este trabalho. O resultado final está a favor da população. Se Deus quiser logo esta pandemia vai acabar”, disse.

O deputado avalia que as últimas remessas de vacina para Cruzeiro do Sul não foram feitas de forma proporcional. “Pedimos que a Secretaria de Estado de Saúde faça a distribuição da vacina dessa forma porque cada município tem o tamanho da sua população e queremos que se faça justiça até pelo bonito trabalho que o município de Cruzeiro do Sul está fazendo na vacinação”, finaliza.